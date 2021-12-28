Dünya değişiyor, Düzce dönüşüyor

GELECEĞİNİ BUGÜNDEN TASARLAYAN DÜZCE 2053 YILINA HAZIRLANIYOR...



ENGİN ÇAĞLAR



Türkiye’nin en genç ili Düzce, Düzce Belediyesi’nin girişimleri Düzce Valiliği, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası ile Ekonomi Gazetecileri Derneği’nin destekleriyle kısa sürede hayata geçirilen ve ilk kez düzenlenen ‘1. Düzce İktisat ve Kalkınma Kongresi’ne ev sahipliği yaptı. Prof. Dr. Erol Güngör Kültür Merkezi’nde, iki gün boyunca Tarım, Turizm, Ticaret ve Sanayi ana başlıkları altında Düzce’nin gelecek 50 yıllık yol haritasının çizildiği kongrede, alanında uzman konuşmacıların yanı sıra Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Düzce Valisi Cevdet Atay, AK Parti Düzce Milletvekilleri Ayşe Keşir ve Fahri Çakır, MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tuncay Şahin, Ekonomi Gazetecileri Derneği Başkanı Celal Toprak, gazeteciler, çeşitli STK’lar, siyasi parti temsilcileri, sanayiciler, iş insanları ile çok sayıda katılımcı yerini aldı. Ortak akıl çalışması kapsamında gerçekleştirilen kongrede iki gün boyunca tüm paydaşlar Düzce’nin yol haritası için görüş ve önerilerini anlattı.

‘MEVCUT İHRACATIMIZLA 81 İL İÇİNDE 34. SIRADAYIZ’

Kongrenin açılış konuşmasını gerçekleştiren Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, tüm konuklara hoş geldiniz derken, iki gün boyunca konuşulacak her konunun Düzce için son derece önemli olduğunun altını çizdi. Başkan Özlü, “Bölgesel Kalkınmanın Merkezi Düzce” sloganıyla düzenlediğimiz kongrede; tarımdan ticarete, sanayiden turizme, lojistikten bilgi teknolojilerine kadar birçok konuda Düzce’yi konuşacağız. Düzce, 3 Aralık 1999’da il oldu. Geçen 22 yıllık sürede, bir yandan depremin yaralarını sarmaya çalışırken, diğer yandan Düzce’yi her alanda ileriye taşımak için yoğun gayret gösterdik. Geriye dönüp baktığımda; gayretlerimizin boşa gitmediğini, Düzce’nin birçok alanda ilerlediğini görmekten büyük bir mutluluk duyuyorum” dedi. Düzce’nin nüfus ve yüzölçümü olarak küçük olsa da; birçok alanda Türkiye’nin önde gelen şehirlerinden biri olduğunun altını çizen Başkan Özlü, “2020 yılında 321 milyon dolar ihracata imza attık. Bu yılın ilk 11 ayındaki ihracatımız ise, Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin rakamlarına göre 365 milyon dolara ulaştı. İnşallah 2022 yılını 400 milyon dolar ihracatla kapatacağız. Düzce, mevcut ihracatıyla 81 il içinde 34. sırada. 1 milyar dolar ihracat sınırını aşan Türkiye’de 20 ilimiz var. İnşallah, en geç 5 sene sonra Düzce’de bu illerin arasında yerini alacak. İthalatımız ise 2020 yılında 135 milyar dolar olarak gerçekleşti. Sevinerek belirtmek isterim ki; ithalatımızın 3 katı ihracata imza atarak, net ihracatçı bir kent olmayı başardık” şeklinde konuştu.



‘MODERN BELEDİYECİLİĞİN YENİ ROTASI AKILLI ŞEHİR UYGULAMALARIDIR’

Kalkınmanın en önemli ayaklarının başında şehircilik olgusunun geldiğini söyleyen Özlü, “Bütün şehirlerimiz; kimliklerini tarihimizden, kültürümüzden, sanatımızdan ve geleneklerimizden almaktadırlar. Türkiye’nin hangi şehrine giderseniz gidin binlerce yıllık tarihin ve medeniyetin izlerini görürsünüz. Bizler Düzce’yi korumaya ve medeniyet ışığımız altında inşa ve ihya etmeye kararlıyız. Bunu yaparken modernliğin getirdiği kavramlara da kucak açmaya devam edeceğiz. Bugün burada sizlerle konuşacağımız gibi, artık ‘modern belediyeciliğin yeni rotası akıllı şehir uygulamalarıdır. Şehirleri insanlarla, insanları teknolojiyle, teknolojiyi şehirle uyum içinde, bir bütün olarak ele almamız gerekmektedir” dedi.

ÖZLÜ: KOLAY OLANA DEĞİL ZOR OLANA TALİBİZ

Başkan Özlü, ilki gerçekleştirilen "İktisat ve Kalkınma Kongresi" ile Düzce’nin sahip olduğu değerleri daha da geliştirmenin yollarını hep birlikte arayacaklarını, Türkiye’nin en genç şehrini; tüm Türkiye’ye tanıtmak için yapılması gerekenleri konuşacaklarını ifade ederek, şunları kaydetti; “Düzce’nin bugününü konuşurken, daha da önemlisi gelecek 50 yılını nasıl planlamamız gerektiği konusunu istişare edeceğiz. Hepimiz biliyoruz ki; en kolay iş bugünü kurtarmaktır. En zor olan ise gelecek yılları planlamak, yarınları kurtarmaktır. Biz; kolay olana değil, zor olana talibiz. Çünkü gelecek nesillere daha yaşanabiliriz bir Düzce’yi emanet etmenin sorumluluğunu taşıyoruz. Katılımlarınızdan ötürü teşekkür ediyor. Kongremizin hayırlı ve faydalı sonuçlar getirmesini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

EGD BAŞKANI TOPRAK: KONGRE DİĞER KENTLERE DE ÖRNEK OLSUN İSTERİZ

Başkan Özlü’nün açılış konuşmasının ardından söz alan Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) Başkanı Celal Toprak, EGD olarak kongreye dahil olma sürecine yönelik bilgiler aktarmasının ardından, bugünden yarını planlayanların öne geçeceğini belirterek, kongrenin diğer kentlere de örnek olması temennisinde bulundu. Toprak, “Dünyada artık kentler yarışacak. Düzce şimdiden 2053’ü, gelecek 50 yılını planlıyor, hedefliyor. Kentler arası yarışmayı önemsiyoruz. Yarını planlayanlar hayatta kalacak” dedi.

Kongrede konuşan AK Parti, MHP ve CHP İl Başkanları ise kongrenin Düzce için hayırlı olması dileklerini ifade etti.

TSO BAŞKANI TUNCAY ŞAHİN: DÜZCE’NİN YOL HARİTASINI ÇIKARMAYI AMAÇLIYORUZ

Daha sonra söz alan Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tuncay Şahin ise organizasyon gerçekleştirilmesinde en büyük emeği sarfeden Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü başta olmak üzere EGD Başkanı Celal Toprak’a teşekkür etti. Şahin, “Bu ve bundan sonraki kongrelerde amacımız Düzce’nin iktisadi kalkınmasını sağlamak ve yol haritasını oluşturmak olmalıdır. Bu yol haritasını da bizden sonrakilere bir referans kaynağı olarak kalmasını sağlamak olacak” dedi.

VALİ ATAY’DAN EL BİRLİĞİ İLE DESTEK SÖZÜ

Düzce Valisi Cevdet Atay ise yaptığı açılış konuşmada, Düzce’nin ihtiyacı olan durumların değerlendirildiğini konuşmalardan gördüğünü belirterek, kongre vesilesiyle bir araya gelecek panelistlerin ortaya koyacakları yol haritasına el birliği ile destek vereceklerini iletti.

Düzce’ye yönelik hazırlanan tanıtım videosu katılımcılarla paylaşıldı.



BUGÜNDEN YARININ MARKA KENTİ DÜZCE'YE YOL HARİTASI

Kongred "Bugünden Yarının Marka Kenti Düzce'ye Yol Haritası" adlı panel ile başladı. Moderatörlüğünü Rota Yayıncılık Yönetim Kurulu Başkanı, Marketing Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Günseli Özen'in yaptığı oturumda Ege Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Kabadayı, Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı, Öztiryakiler Yönetim Kurulu Başkan Vekili Tahsin Öztiryaki, Okan Üniversitesi Öğretim Üyesi, İş Geliştirme ve İletişim Yöneticisi Dr. Beyza Toksoy konuşmacı olarak katıldı. Panelistler tek tek söz alarak Düzce'nin marka kent olma yolunda nasıl bir yol izlemesi gerektiğini katılımcılar ile paylaştı. Ege Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Kabadayı, “Marka şehir olma noktasında Türkiye’nin en genç ili olması sebebiyle zorluk olsa da içinde fırsatlarda barındırıyor. Ne kadar geniş altyapı ve üst yapıyı oluşturursa o kadar şehir için bir fırsat oluyor. Düzce vali, belediye başkanı, milletvekillerinin ve iş insanlarının ortak bir hedefte buluşması gerçekten çok değerli. Artık şehirler ülkelerin önüne geçiyor. Kentinde içinde bulundurduğu turizm, sanayi, tarım, deniz, kültürleri bakımından zengin olması da fırsat yaratıyor. İstanbul ve Ankara’ya yakınlığı sebebiyle de değerli bir lokasyon burası. Türkiye’nin altyapı problemleri çözülmüş durumda bundan hareketle bizimde üst yapıyı geliştirmemiz gerekiyor. Turizm için tesislerin olması gerekiyor” dedi. Türk kahvesinin kaliteli hale getirilmesi için çalıştıklarını vurgulayan Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı ise “Biz Düzce’yi hakettiği yere getirebiliriz. Burası muazzam bir potansiyel ve İstanbul’a iki saat mesafede. Kardeş şehir kavramına da çok önem veriyorum. Bunun şehirlere oldukça yüksek değer sağladığını düşünüyorum” dedi. Öztiryakiler Yönetim Kurulu Başkan Vekili Tahsin Öztiryaki de, “Sanayi için tarım için zengin bir bölge burası. Ekolojik turizminin gelişmesi de önemsenmeli. Yeşillikler içersinde bir yer burası. Dünyada tanınması gerekiyor. Kentin yemek kültürü de oldukça zengin. Düzce Mutfak Sanatları Merkezi yapılmış. Buranın da gastronomi tarafından güçlendirilmesi gastronomi kenti olması gerektiğini ifade etmek isterim” dedi. Okan Üniversitesi Öğretim Üyesi, İş Geliştirme ve İletişim Yöneticisi Dr. Beyza Toksoy da “Kentler marka olabilir mi kısmına bakacak olursak aslında her kent marka olabilir. Zaman alan tüm paydaşların beraber yürütmesiyle devam edecek bir süreç” diye konuştu.

BİR TURİZM DESTİNASYONU OLARAK DÜZCE

Kongrede turizm alanında bir başka oturum ise "Bir Turizm Destinasyonu Olarak Düzce" konulu panel ile gerçekleşti. Ekonomi Gazetecileri Derneği Yüksek İstişare Kurulu Üyesi, Akşam Gazetesi Ekonomi Müdürü Yaşar Kızılbağ moderatörlüğünde gerçekleşen panelde Türkiye Gazeteciler Federasyonu Başkanı Yılmaz Karaca, Düzce İl Turizm Müdürü Sebahattin Parlak, Haliç Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Nur Ündey, Algün İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Cihat Algün konuşmacı olarak katıldı. İl Kültür ve Turizm Müdürü Sebahattin Parlak, Düzce'nin turizm noktalarından bahsederek Konuralp'te devam eden Antik tiyatro kazı çalışmalarına dikkat çekti. Parlak, Düzce'de turizm alanındaki alt ve üst yapı çalışmalarının hızla ilerlediğini kaydetti.

Düzce'nin Türkiye'nin en genç ili olduğuna dikkat çeken iş insanı Cihat Algün ise şehrin coğrafi konumunun bir avantaj olduğunu hatırlatarak iş insanları olarak Düzce'ye fayda sağlayacak her konu için ellerini taşın altına koymaya hazır olduklarını ve kente beş yıldızlı bir otel kazandırma hedefiyle hareket ettiklerini kaydetti. Türkiye Gazeteciler Federasyonu Başkanı Yılmaz Karaca ise Düzce'nin ortasından geçen Asar suyundan çok etkilendiğini ifade ederek, bunun en güzel şekilde değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çekti.

21. yüzyılda turist profilinin değiştiğini söyleyen Haliç Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Nur Ündey; "Bu değişim pandemiyle birlikte daha da arttı. Artık insanlar kalabalık yerlere gitmek istemiyorlar. Açık büfe yemeklerde birlikte olmak istemiyorlar, otobüslere doluşup gezmek istemiyorlar. İnsanlar daha sakin doğa istiyor, sakin olmak istiyor, deneyim yaşamak, gastronomi tatmak, doğayı deneyimlemek, doğal besinleri tüketmek, yeşili doğa dostu turizmi istiyorlar. Bu aslında Düzce için çok büyük bir fırsat. Bu bölgede doğa ile uyumlu ve konforlu yapılar yapmak gerekiyor" ifadelerini kullandı.

KÜLTÜREL MOTİFLERİ VE COĞRAFİ İŞARETLERİ İLE DÜZCE

Ekometre Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni, EDG Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Kenan Sertalp Moderatörlüğünde Turizm Gazetecisi Bora Özgen, TÜRSAB Batı Karadeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Ercan Güner, Yenigün Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Engin Çağlar'ın konuşmacı olarak katıldığı "Kültürel Motifleri ve Coğrafi İşaretleri ile Düzce" konulu panel de dolu dolu geçti. TÜRSAB Batı Karadeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Ercan Gürel Düzce'nin işlenmemiş bir elmas olduğuna dikkat çekerek, Şehrin kültürlerinin sistematik bir şekilde planlanarak pazarlanması yönünde çalışma yapılması gerektiğine değindi.



DÜZCE'YLE ÖZDEŞLEŞMİŞ ÜRÜNLER ARASINDA BİR YARIŞMA YAPILARAK MARKALAŞMA YOLUNA GİDİLEBİLİR"

Yenigün Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Engin Çağlar ise; "Pandemi başta olmak üzere ekonomik ve küresel zorlukların gölgesinde geçen bir yılı daha geride bırakmaya hazırlanıyoruz. Zorluklardan ders alınarak gelecek yeni yıla hazırlanmanın önemi hepimizce malumunuz. Tasarımın çok daha öne çıktığı bugünlerde Düzce kent olarak örnek bir adım atarak bu 2 günlük toplantı maratonunda geleceğin kalkınma hamlesini tasarlamak için çok önemli bir adım attı. Dünya hızla değişiyor. Biliyorsunuz 85 milyon mesleğin yok olacağı, 97 milyon yeni mesleğin doğacağı söyleniyor. AB'nin coğrafi işaret listesinde Türkiye'den "Antep Baklavası/Gaziantep Baklavası", "Aydın İnciri", "Malatya Kayısısı", "Aydın Kestanesi", "Taşköprü Sarımsağı", "Milas Zeytinyağı" ve "Bayramiç Beyazı" tescil edilmiş 7 ürün bulunuyor. Sekincisi neden Düzce’den çıkmasın. Düzce’de üretimi yapılan, ünü ve belirgin nitelikleri itibariyle kentle özdeşleşen ürünlerin coğrafi işaret tesciline yönelik çalışmalar devam ediyor. Daha önce başvurusu yapılarak coğrafi işaretle tescillenen Düzce Köftesi, Düzce Acıkası, Akçakoca Melengücceği Tatlısı, Akçakoca Mancarlı Pide ve Konuralp Pirinci’nin yanı sırada daha önce Düzce Şırası, Düzce Sirkesi, Düzce Fındıklı Tahin Helvası, Düzce Kestane Balı ve Düzce Kestane Kabağı değerlendirme aşamasında bulunuyor. Bunların arasında öne çıkan Düzce’yle özdeşleşmiş ürünler arasında bir yarışma yapılarak markalaşma yoluna gidilebilir. Mesela Türkiye içinde veya uluslararası düzeyde pek çok ödüller kazanan AB coğrafi işaretine sahip Milas zeytinyağının tanıtımı için çalışmalar yapılıyor. “Zeytinin Zeytinyağına Kayıpsız ve Kaliteli Yolculuğu Projesi” kapsamında Muğla’da “Zeytinyağı Kalite Yarışması” düzenleniyor.

Mesela Ordu fındığı çikolatada kullanarak daha çok katma değer yaratma gayretinde, Konya sadece Mevlanayla kalmayıp gastronomi festivali yapıyor. Tunceli’de kurulan kooperatif bünyesinde köylülerce üretilen organik ürünler, Avrupa'nın çeşitli ülkelerine ihraç ediliyor. Sarp dağların arasında kurulu kentte, son yıllarda devlet tarafından üreticilere verilen teşvikler ile özel olarak kurulan kooperatiflerle tarım ve hayvancılık faaliyetleri her geçen gün yaygınlaşıyor.

“Verimlilik Proje Yarışması” veya Tasarım yarışmalarıyla teşvik ve destek verilerek buna benzer örneklerle Düzce’de çeşitli çalışmalar yapılabilir. Küçük bir il olmasına rağmen kültürün, doğanın, yöresel yemeklerin en kıymetli motiflerini içinde barındıran Düzce büyük başarılar elde edebilecek birçok enstürmana sahip.

"COĞRAFİ İŞARETLİ ÜRÜNLERİN GERÇEK POTANSİYELİ ORTAYA ÇIKARILMALI"

Yerel değerlere sahip çıkarak unutulmalarını önleyecek öncü çalışmalar yapılmalı. Yerelleşme çalışmaları kapsamında Coğrafi İşaretli ürünlerden yerli tohuma, kooperatiflerden yerli üreticilere kadar destekler verilerek ülke ekonomisinede fayda sağlanmalı. Düzce'nin coğrafi ürünlerden birine odaklanıp AB tescili alırsa daha isabetli olur diye düşünüyorum. Ayrıca Düzce dijital pazarlamayı etkin bir şekilde kullanmalı" dedi.

Turizm Gazetecisi Bora Özgen ise; "Pandemiden sonra kendimizi doğaya attık, bu bölge bu konuda çok iyi. Kamp ve karavan turizmini öne çıkarmayı öneriyorum. Tanıtım çok önemli insanları buraya çekmek için şehrin tanıtılmasına önem verilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

DÜZCE'DE 1 GÜN; SEYYAH DENEYİMİ

Kongrenin bir başka paneli ise "Düzce'de 1 Gün; Seyyah Deneyimi" oldu. Ekonomi Gazetecileri Derneği Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Ahmet Coşkun Aydın'ın moderatörlüğünde Türkiye Gezginler Kulübü Başkanı Selman Arınç, Türkiye Gezginler Kulübü Başkan Yardımcısı Uğur Demircan, Ekonomi Gazetecileri Derneği Onur Kurulu Üyesi Mehmet Ali Doğan, Gastronomi Yazarı Talip Bayram konuşmacı olarak katıldı. Türkiye ve dünyadan örnekler ile anlatımlarını sürdüren katılımcılar Düzce'ye önümüzdeki dönemlerde geziler düzenleyerek şehrin tanıtıma katkı sağlanacağının sözünü verdiler.

MARKALI TARIMDA PROAKTİVİTE

Ekonomi Gazetecileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Celal Toprak moderatörlüğünde gerçekleşen ve Düzce TSO Başkanı Tuncay Şahin, Ekonomi Gazetecileri Yazarlar Kurulu Başkanı, Habertürk Ekonomi Yazarı Abdurrahman Yıldırım ve MÜSİAD Gıda, Tarım ve Hayvancılık sektör Kurulu Başkanı Mücahit Yıldız'ın konuşmacı olarak katıldığı panelde Markalı tarımda proaktivite konusu enine boyuna tartışılarak yol haritası belirlendi.

DÜZCE’NİN TANITIMA İHTİYACI VAR

Düzce’nin iktisadi ve ekonomisinin kalkınmasının konuşulduğu ve ilk defa düzenlenen ‘1. İktisat ve Kalkınma Kongresi’ ikinci gününde de yoğun katılımla başladı. Belediye Başkanı Özlü başta olmak üzere birçok sanayici ve ticaret insanının katıldığı kongrede Düzce’de yapılabilecek yatırımlar masaya yatırıldı. Ekonomi Gazeteciler Derneği üyesi Prof. Dr. Uğur Özgöker’in moderatörlüğündeki panelin ilk oturumunda Sabah Gazetesi Ekonomi Gazetecisi Feride Cem, Doğtaş-Kelebek Teknik Genel Müdür Yardımcısı Faruk Şahin ve Arnica Yönetim Kurulu Başkanı Senur Biçer katıldı.

DÜZCE’DE FİKİRLERİNİ İHRAÇ EDEBİLİR

Türkiye’nin en genç ili olan Düzce’nin iktisadi ekonomisine ufuk açmak amacıyla düzenlenen ‘1. İktisat ve Kalkınma Kongresi’ iki salonda farklı konu başlıkları altında paneller gerçekleştirildi. Kongrede, Uyumsoft Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Önder ve Bilişim Stratejileri Uzmanı Levent Karadağ sanayide dijitalizasyon konusunda görüşlerini misafirlere aktardı. Türkiye’nin artık dünyanın her yerine fikirlerini aktarabileceğini kaydeden Uyumsoft Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Önder, şunları söyledi: “Pandemide, nitelikli insan kaynağının devir hızı çok yukarılara çıktı. Günümüzde nitelikli insan kaynağı, tek bir şirkette değil, eş zamanlı birkaç şirkette çalışmayı isteyebiliyor. Eğer bir işletme, personelim sadece bana çalışsın diyorsa, bazı süreçlerini Anadolu’nun çeşitli illerine taşıması söz konusu olabilir. Uyumsoft olarak bizim, Tokat, Sivas ve Malatya gibi Anadolu’nun çeşitli illerinde 200’ün üzerinde çalışan insan kaynağımız bulunuyor ve 60 bine yaklaşan yerli ve global müşterilerimize Anadolu’dan hizmet sunuyoruz. Düzce'de önümüzdeki süreçte fikirleri yurtdışına ihraç edebilir. Bir diğer konu, ülkemizden artık dünyanın herhangi bir yerine fikirler aktarılabiliyor. Nitelikli insan kaynağı yurtdışına yerleşmeden, Anadolu’nun herhangi bir yerinden fikirlerini yurtdışına ihraç etmeye başladılar. Ayrıca önemli bir konu da, işletmeler artık yatırımlarını yaparken; hammadde alır gibi, üretim parkı kurar gibi, dijital dönüşümüne katkı sağlayacak unsurları da yatırım planlarının içine almalıdırlar. Aksi durumda, teknolojinin yıkıcı gücü, bugün dijital dönüşüme ayak uyduramayan işletmeleri önümüzdeki süreçte zorlayabilir” dedi.

LOJİSTİK KONUMU AVANTAJA ÇEVRİLMELİ

Prof. Dr. Erol Güngör Kültür Merkezinde iki salonda eş zamanlı olarak gerçekleştirilen Düzce İktisat ve Kalkınma Kongresinde ticarette lojistiğin avantajı da değerlendirildi. Ekonomi Gazetecileri Derneği Yazarlar Kurulu Üyesi Perihan Çakıroğlu moderatörlüğünde Aysberg Genel Yayın Yönetmeni İlker Altun, NavlunGo Kurucu Ortağı İsa Korkmaz, Worddef Başkanı Ömer Nart, Hepsiburada Operasyon Direktörü Engin Darak’ın konuşmacı olduğu panelde; Düzce’nin konumunun etkin bir şekilde kullanılması gerektiği ve lojistik şirketlerinin ilgisinin avantaja çevrilmesi gerektiği ifade edildi. Öte yandan Düzce’de açılabilecek depo açılmasının da konumuna uygun olacağı kaydedildi.

DÜZCE ROL MODEL ŞEHİR OLACAK

Birinci Düzce İktisat ve Kalkınma Kongresi’nin son gününde ekonomi gazetecileri, “kongrenin kente neler kattığını” ve “Düzce’yi nasıl gördükleri ile neler yapmaları gerektiğini” konuştu. Ekonomi Gazetecileri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi, TV ve Radyo programcısı Çetin Ünsalan’ın modaratörlüğünde gerçekleştirilen panelde Rota Yönetim Kurulu Başkanı Günseli Özen, Ekometre Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kenan Sertalp, Ekonomi Gazetecileri Derneği Yazarlar Kurulu üyesi Perihan Çakıroğlu ve Ekonomist Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Talip Yılmaz konuşmacı olarak katıldı. İlk olarak konuşan Rota Yayıncılık Yönetim Kurulu Başkanı Günseli Özen, Düzce’nin çevre illere bakıldığında yola yeni başladığını ve markalaşması için çevre illerden farklı olması gerektiğini kaydetti. Özen, “Düzce’nin markalaşmaya değer varlıklarına bakmak lazım. Doğa güzellikleri var. Konumu gayet güzel ve iklimi çok iyi. Bozulmamış mahalleler var. Bunları korumak gerekiyor. Kültür zenginliği, gelenek ve tarih var. Yol haritasının belirlenmesi ve iletişim seti ile ilerlemek gerekiyor. Düzce’nin yolu açık olsun ve başka kentlere rol model şehir olabilecek değerleri var” dedi.

KONGRE UFUK AÇTI

İki gün boyunca devam eden 1. Düzce İktisat ve Kalkınma Kongresi, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tuncay Şahin ve Ekonomi Gazetecileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Celal Toprak’ın konuşmasıyla tamamlandı. Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, “1. İktisat ve Kalkınma Kongresi” ile Düzce’nin gelişmesinde etkili olan paydaşlara yeni ufuklar çizildiğini kaydetti. İki gün boyunca turizm, tarım, ticaret ve sanayi konu başlıkları altında konularında uzman ve başarılı konuşmacıların kapsamlı değerlendirmelerinin yer aldığı 1. Düzce İktisat ve Kalkınma Kongresine yaklaşık 50 panelist Düzce, Türkiye ve Dünyadaki gelişmeleri değerlendirmiş oldu. Özlü, “Toplantılar manzumesi oldu. Aslında iş şimdi başlıyor. Esas konu uygulamadır. Tavsiyelerle, önerilerle Düzce’nin 50 yılı için çalışma grubu oluşturacağız. Bu kongrenin ikincisini yapacağız. Yol haritasını nasıl oluşturduğumuzu ikinci kongrede değerlendireceğiz. İkinci kongre eğitim ağırlıklı olacak. Şehir Kimliği ve Sosyal Bütünleşme konulu kongresini de gerçekleştireceğiz. Düzce’nin kimliğinin oluşmasına ağırlık vereceğiz. Düzce’de sosyal bir bütünleşme var ve kimliği de oturacak. İkinci kongreyi 2022 Haziran ayında gerçekleştirmeyi planlıyoruz” ifadelerinde bulundu.

BAŞKAN VE PANELİSTLERE TEŞEKKÜR EDİLDİ

Ekonomi Gazetecileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Celal Toprak, ortak bir akıl oluşturmak ve iyi bir sonuç çıkarmak için kongreyi düzenlediklerini kaydederek panelistlerin çözüm önerilerini tek tek sıraladı. Toprak, panelist olarak yer alan tüm katılımcıların değerli öneriler sunduğunu ve mutlaka değerlendirilmesi gerektiğini de ifade ederek, “Panelistlerin anlattıklarından çıkardığım notları sizinle paylaşmak isterim. İnanç Kabadayı mutlaka buraya yatırım yapılmalı, Murat Kolbaşı kahve festivali organize edilmeli, Tahsin Tiryakiler gastronomi geliştirilmeli, Nevzat Birışık süs bitkileri tohumu üretebilirsiniz. Aynur Çeşmeliler kadın kooperatifleri geliştirilmeli, Mehmet Önder kente yatırımı düşünebiliriz, Meral Kekeçoğlu’nun arı projesine destek olunmalı, Senur Biçer yatırım yapabiliriz, Ömer Nart buradaki gençlere yazılım ile ilgili eğitim verebiliriz konusunda görüşlerini belirtti. Gazetecilerde tarım, turizm, sanayi konularında farkındalığı ortaya koydu. Düzce tüm Türkiye’ye rol model olabilir” dedi.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tuncay Şahin, “Kadınlara pozitif ayrımcılığın ön plana çıktığı, Başkan Özlü ile birlikte akıllı şehir oluşturuyoruz. Düzce TSO olarak her sektörde 6 bin kişiye eğitim verdik. Düzce için projeleri üretiyoruz. Başkanımız Dr. Faruk Özlü’ye iletiyoruz ve projelere başlıyoruz. Şehrimize nitelikli sanayi geliyor. Düzce’mize marka sanayiciler gelecek. Seçerek alacağız. Kongre’nin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Başkanımız Dr. Faruk Özlü bir vizyon koydu biz de ona layık olmaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

ANTİK TİYATRO GEZİLDİ

Düzce Valiliği, Düzce Belediyesi, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası ile Ekonomi Gazetecileri Derneği’nin düzenlediği Düzce 1. İktisat ve Kalkınma Kongresinin tamamlanmasının ardından panelistler ve tüm katılımcılar Konuralp Antik Tiyatro’ya geçerek hem kazı alanını gezdi hem de markalaşma yolunda ilerleyen Konuralp Pilavını tattı.