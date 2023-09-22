Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye Destek: 35 Milyar Dolar

Bakan Şimşek, Türkiye'nin dışa bağımlılığını ve cari açığı azaltma yolunda atılacak adımların özünü, yenilenebilir enerji projeleri ve üretim verimliliği oluşturduğunu belirtti. Aynı zamanda, bu sektörler için gerekli finansman kaynaklarını sağlama konusunda Bakanlık olarak çeşitli çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

Yeşil Dönüşüm ve Kamu Yatırımları

Orta Vadeli Program (OVP) çerçevesinde, "yeşil dönüşüm" konusuna özel bir bölüm ayırdıklarını hatırlatan Şimşek, kamu yatırımlarının bu alana yönlendirileceğini de dile getirdi. Yurt dışı iş birlikleri ve finansman kaynakları ile ilgili temaslarını sürdürdüklerini ekledi.

Hızlı Eylem, Büyük Fark

Şimşek, yenilenebilir enerji projelerinin on yıl yerine üç yıl içinde tamamlanması halinde, cari açık ve dışa bağımlılığın hızla azalacağına işaret etti. Bu bağlamda, Dünya Bankası'nın finansman konusunda kritik bir ortak olduğunu vurguladı.

Dünya Bankası ve Finansman Kapasitesi

Dünya Bankası'nın Türkiye'ye 35 milyar dolarlık bir destek paketi oluşturmayı planladığını anımsatan Şimşek, bu kaynağın deprem bölgelerinin iyileştirilmesi ve yeşil dönüşüm projeleri dahil reel sektöre yönlendirileceğini belirtti.

Yeni Projeler ve Finansman Anlaşmaları

Bakan Şimşek, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve İller Bankası AŞ iş birliğiyle "Kamuda ve Belediyelerde Yenilenebilir Enerji Projesi" için Dünya Bankası'ndan 500 milyon euro finansman sağlandığını duyurdu. Bunun yanı sıra, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve İller Bankası AŞ'nin "Su Döngüselliği ve Verimliliğinin Artırılması Projesi" için de 395,75 milyon euro finansman alındığını açıkladı.

Toplam Finansman ve Gelecek Perspektifi

"Bakanlıklar ve yerel yönetimler için yenilenebilir enerji ve su verimliliği projelerinde finansman sağlama konusunda bir köprü işlevi görmekteyiz," diyen Şimşek, toplamda 895,7 milyon euro tutarında bir kredi anlaşması imzalandığını belirtti. Bu finansmanın 570,75 milyon eurosu tahsis edilmiş, 325 milyon eurosu ise Hazine garantisiyle sağlanmıştır. Dünya Bankası'nın Türkiye için belirlediği toplam mali paketin 35 milyar dolar olduğunu ve şu an için sağlanan finansmanın yaklaşık 3,2 milyar dolara ulaştığını ekledi.

Bu yazı, Türkiye'nin dışa bağımlılığını ve cari açığını azaltma stratejileri, yeşil dönüşüm, Dünya Bankası iş birliği ve finansman kaynakları hakkında derinlemesine bilgi sağlamaktadır. Enerji yatırımları ve sürdürülebilir kalkınma alanındaki yenilikler, Türkiye'nin ekonomik geleceği için kritik öneme sahiptir.