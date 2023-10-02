Dünya Bankası, Doğu Asya ve Pasifik ülkeleri için büyüme tahminini düşürdü

Dünya Bankası, Doğu Asya ve Pasifik'teki gelişmekte olan ülkelere yönelik büyüme tahminini bu yıl için yüzde 5,1'den yüzde 5'e, 2024 için de yüzde 4,8'den yüzde 4,5'e çekti.

Dünya Bankası, Doğu Asya ve Pasifik bölgesinin yarı yıllık ekonomik görünümüne yönelik ekim güncellemesini yayımladı.

Bankadan söz konusu görünüm raporuna ilişkin yapılan açıklamada, Doğu Asya ve Pasifik'teki gelişmekte olan ülkelerdeki büyümenin 2023'te yüzde 5'te güçlü kalacağı, ancak yılın ikinci yarısında yavaşlayacağı ifade edilerek, büyümenin 2024'te de yüzde 4,5 olacağının tahmin edildiği kaydedildi.

Bu yılki bölgesel büyümenin, diğer gelişmekte olan piyasalar ve ekonomiler için öngörülen ortalama büyümeden daha yüksek olmasına rağmen daha önceki öngörüden daha düşük olduğuna dikkat çekilen açıklamada, Pasifik Adası ülkeleri arasındaki büyümenin yüzde 5,2 olmasının beklendiği aktarıldı.

Açıklamada, Çin'de büyümenin 2023'te yüzde 5,1 olacağı, bölgede Çin hariç büyümenin ise yüzde 4,6'da kalacağı ifade edildi.

Gelecek yıl, dış koşulların iyileşmesinin bölgenin geri kalanında büyümeye yardımcı olacağına işaret edilen açıklamada, Çin'de devam eden ekonominin yeniden açılmasından kaynaklanan toparlanmanın sönmesi, artan borçlar ve emlak sektöründeki zayıflık gibi iç zorlukların ülkenin büyümesini baskılayacağı ve büyümeyi 2024'te yüzde 4,4'e yavaşlatacağı belirtildi.