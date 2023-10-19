Dul ve Yetim Aylığına 3700 TL Ek Ödeme Yapılacak..

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 5 bin liralık emekli ikramiyesi haberi büyük bir sevinçle karşılandı. Ancak bu sevindirici gelişme sadece emeklileri değil, aynı zamanda dul ve yetim aylığı alan vatandaşları da kapsıyor. Cumhuriyet Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte bu ikramiyelerin ne zaman ve ne kadar olacağı merak konusu haline gelmişti.

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Dul ve yetim aylığı alan vatandaşlar da Cumhuriyet Bayramı ikramiyesinden faydalanacaklar. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı 5 bin TL'lik emekli ikramiyesi, dul ve yetim aylığı alanlara da yatırılacak. İkramiyeler, emeklilere olduğu gibi, aynı tarihte dul ve yetimlere yatırılacak.

Beklenen Cumhuriyet Bayramı ikramiyeleri sonunda netlik kazandı. Kabine Toplantısı sonrasında yapılan açıklamalarda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emeklilere müjdeyi verdiği duyuruldu. Bu müjdeyle birlikte dul ve yetim aylığı alan vatandaşların da ikramiye almaya hak kazandığı öğrenildi. Ancak merak edilen konu, dul ve yetimlerin ne kadar ikramiye alacaklarıydı.

Dul ve Yetimlere Ne Kadar İkramiye Verilecek? Çalışmayan emekliler ve dul ile yetim aylığı alan vatandaşlar için Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi 5 bin TL olarak belirlendi. Ancak dul ve yetim aylığı alan vatandaşlar için ikramiye miktarı, maaşlarında aldıkları paya göre hesaplanacak. Temmuz ayında yapılan zamlarla birlikte dul ve yetim aylıkları, çocuksuz vatandaşlar için asgari ücretin yüzde 75'i olan 5.625 TL ve çocuklu vatandaşlar için asgari ücretin yüzde 50'si olan 3.750 TL olarak belirlenmişti. Bu nedenle ikramiyeler de aynı oranda olacak.

Yüzde 75 oranında maaş alan dul ve yetimler 3750 TL, yüzde 50 oranında maaş alanlar ise 2500 TL ikramiye alacaklar. Ayrıca, yetim çocuklar da maaşlarındaki yüzde 25'lik paya göre 1250 TL ikramiye almış olacaklar.

Dul ve Yetimlere Cumhuriyet Bayramı İkramiyesi Ne Zaman Yatırılacak? Çalışmayan emekliler ve dul ile yetim aylığı alan vatandaşlar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ikramiyelerini alacaklar. Ancak bu tarih itibarıyla ikramiyelerin ödeme yapılma süreci tamamlanmadığı için, hak sahipleri Kasım ayının ilk yarısında ikramiyelerini almış olacaklar. Böylece, Cumhuriyet'in 100. Yılına özel olarak verilen ikramiyeler, yılbaşından önce vatandaşlara dağıtılmış olacak. Yılbaşında ise 6 aylık enflasyon farkının açıklanmasıyla birlikte emeklilere ve dolayısıyla dul ve yetim aylıklarına zam yapılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu kararı, emekliler ve dul-yetim aylığı alan vatandaşlar için sevindirici bir gelişme olarak karşılandı. Bu özel ikramiyeler, Cumhuriyet Bayramı'nın anlamını ve coşkusunu artıracak gibi görünüyor