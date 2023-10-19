  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. DSİ Sözleşmeli Personel Alımları: Başvuru Şartları ve Detaylar Belli Oldu

DSİ Sözleşmeli Personel Alımları: Başvuru Şartları ve Detaylar Belli Oldu

Yayınlanma:
DSİ Sözleşmeli Personel Alımları: Başvuru Şartları ve Detaylar Belli Oldu
Kurumlar, personel alımlarına hız kesmeden devam ediyor. Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yapılacak olan sözleşmeli personel alımları için detaylar sonunda belli oldu. Sınava katılma hakkını elde eden adaylar tek tek açıklandı. İşte tüm bu önemli detaylar...

Kurumlar, personel alımlarına hız kesmeden devam ediyor. Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yapılacak olan sözleşmeli personel alımları için detaylar sonunda belli oldu. Sınava katılma hakkını elde eden adaylar tek tek açıklandı. İşte tüm bu önemli detaylar...

KPSS'li ve KPSS'siz Alımlar

Devlet Su İşleri, kurum içindeki personel eksikliklerini gidermek amacıyla yeni alımlar yapacağını duyurdu. Bu alımlar, KPSS şartı arayanlar ve KPSS şartı olmadan başvuru yapabilenler için ayrı ayrı gerçekleşecek. Sözleşmeli personel kadrosunda toplamda 7 kişilik kontenjan açıklandı. Bu kontenjanlar içerisinde Ağ Uzmanı, Sistem Uzmanı, Kıdemli CBS Yazılım Geliştirme Uzmanı, Kişi Kıdemli Yazılım Geliştirme Uzmanı ve İş Analisti pozisyonları bulunmaktadır.

Aday Listeleri Açıklandı

Sözleşmeli personel kadrosuna katılmak isteyen adayların sınava katılım hakları için önemli açıklamalar peş peşe geldi. Devlet Su İşleri, 23 Ekim 2023 ile 27 Ekim 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek olan Sözleşmeli Bilişim Personeli sınavına katılmaya hak kazanan adayların listesini açıkladı. Bu liste, https://www.dsi.gov.tr/Duyuru/Detay/10561 adresi üzerinden erişilebilir.

Sınav tarihleri ve başvuru şartları hakkında daha fazla bilgi edinmek için DSİ resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Yapılacak olan bu alımlara başvuruda bulunarak kariyerinizi DSİ bünyesinde geliştirmek için ilk adımı atabilirsiniz.

Kaynak:Haber Kaynağı

Ekonomi
Dul ve Yetim Aylığına 3700 TL Ek Ödeme Yapılacak..
Dul ve Yetim Aylığına 3700 TL Ek Ödeme Yapılacak..
Fuar Alanının Kapıları İsraillilere Kapattılar!
Fuar Alanının Kapıları İsraillilere Kapattılar!
Emekli Maaşı Zammı Hakkında Son Dakika Gelişmesi! Emekli Maaşları O Tarihte Artacak!
Emekli Maaşı Zammı Hakkında Son Dakika Gelişmesi! Emekli Maaşları O Tarihte Artacak!
2024 Bütçesindeki Büyük Değişiklikler: Büyük Vergi Artışları Bekleniyor! Hangi Vergiler Artacak?
2024 Bütçesindeki Büyük Değişiklikler: Büyük Vergi Artışları Bekleniyor! Hangi Vergiler Artacak?
Fed Üyesi Christopher Waller'dan Faiz Kararı Hakkında Şaşırtıcı Açıklamalar! Fed Faizi Düşürecek mi?
Fed Üyesi Christopher Waller'dan Faiz Kararı Hakkında Şaşırtıcı Açıklamalar! Fed Faizi Düşürecek mi?
Doğuş Otomotiv'den Hissedarlarına Özel Haber: Temettü Dağıtımı Başlıyor!
Doğuş Otomotiv'den Hissedarlarına Özel Haber: Temettü Dağıtımı Başlıyor!
SGK'dan Ev Hanımlarına Müjde: Çalışma Şartı Yok! Ev Hanımları için Emeklilik Şartları Neler?
SGK'dan Ev Hanımlarına Müjde: Çalışma Şartı Yok! Ev Hanımları için Emeklilik Şartları Neler?