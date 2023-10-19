DSİ Sözleşmeli Personel Alımları: Başvuru Şartları ve Detaylar Belli Oldu

Kurumlar, personel alımlarına hız kesmeden devam ediyor. Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yapılacak olan sözleşmeli personel alımları için detaylar sonunda belli oldu. Sınava katılma hakkını elde eden adaylar tek tek açıklandı. İşte tüm bu önemli detaylar...

KPSS'li ve KPSS'siz Alımlar

Devlet Su İşleri, kurum içindeki personel eksikliklerini gidermek amacıyla yeni alımlar yapacağını duyurdu. Bu alımlar, KPSS şartı arayanlar ve KPSS şartı olmadan başvuru yapabilenler için ayrı ayrı gerçekleşecek. Sözleşmeli personel kadrosunda toplamda 7 kişilik kontenjan açıklandı. Bu kontenjanlar içerisinde Ağ Uzmanı, Sistem Uzmanı, Kıdemli CBS Yazılım Geliştirme Uzmanı, Kişi Kıdemli Yazılım Geliştirme Uzmanı ve İş Analisti pozisyonları bulunmaktadır.

Aday Listeleri Açıklandı

Sözleşmeli personel kadrosuna katılmak isteyen adayların sınava katılım hakları için önemli açıklamalar peş peşe geldi. Devlet Su İşleri, 23 Ekim 2023 ile 27 Ekim 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek olan Sözleşmeli Bilişim Personeli sınavına katılmaya hak kazanan adayların listesini açıkladı. Bu liste, https://www.dsi.gov.tr/Duyuru/Detay/10561 adresi üzerinden erişilebilir.

Sınav tarihleri ve başvuru şartları hakkında daha fazla bilgi edinmek için DSİ resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Yapılacak olan bu alımlara başvuruda bulunarak kariyerinizi DSİ bünyesinde geliştirmek için ilk adımı atabilirsiniz.