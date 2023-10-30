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Döviz Piyasasında Son Gelişmeler: Dolar, Euro, Sterlin ve İsviçre Frankı'nda Son Durum!

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Döviz Piyasasında Son Gelişmeler: Dolar, Euro, Sterlin ve İsviçre Frankı'nda Son Durum!
30 Ekim 2023'te döviz piyasalarında hangi rüzgarlar esiyor? Doların öne çıkan yükselişi, Euro, Sterlin ve İsviçre Frankı'ndaki son durumlar bu yazımızda!

30 Ekim 2023'te döviz piyasalarında hangi rüzgarlar esiyor? Doların öne çıkan yükselişi, Euro, Sterlin ve İsviçre Frankı'ndaki son durumlar bu yazımızda!

Google'ın Dolar Fiyatı Kafa Karıştırdı!

Google, dün dolar fiyatını yanlışlıkla düşük göstererek gündeme bomba gibi düştü. Bu durum kısa süre içerisinde sistemsel bir hata olduğu anlaşılarak düzeltildi. Yeni haftaya girişte dolar, yukarı yönlü hareketine devam ediyor.

30 Ekim Bankalararası Döviz Kurları

Döviz piyasaları 30 Ekim Pazartesi gününe nasıl başladı? İşte döviz kurlarındaki son durum:

  • Dolar fiyatları: Dolar/TL kuru, günün başında yüzde 0,3'lük bir artışla 28,2500 seviyelerinden işlem görmekte.
  • Euro fiyatları: Avro/TL, yüzde 0,1'lik bir yükselme ile 29,8660 seviyelerinden işlem görmekte.

Dolar ve Euro Güncel Fiyatlar

Dolar/TL'nin alış fiyatı 28.2353 TL, satış fiyatı ise 28.2540 TL olarak belirlendi. Euro ise alışta 29.8346 TL ve satışta 29.8713 TL fiyatlarıyla karşımıza çıkıyor.

Sterlin ve İsviçre Frankı Güncel Durumu

İngiliz Sterlini, haftanın başında yüzde 0,11'lik bir düşüşle 34,2158 TL'den işlem görüyor. İsviçre Frankı ise yukarı yönlü hareket ederek 31,2515 TL alış fiyatıyla piyasada yer alıyor.

Döviz TürüAlış FiyatıSatış Fiyatı
Dolar/TL28.2353 TL28.2540 TL
Euro/TL29.8346 TL29.8713 TL
İngiliz Sterlini34,2158 TL-
İsviçre Frankı31,2515 TL-

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Ekonomi
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