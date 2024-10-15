Döviz Kurları Bugün Ne Kadar? 15 Ekim 2024 Dolar, Euro ve Sterlin Fiyatları... Günlük döviz kurları, yatırımcılar ve ekonomi takipçileri için büyük bir önem taşıyor. 15 Ekim 2024 tarihi itibariyle dolar, euro ve sterlin fiyatlarındaki değişimlere dair en güncel bilgileri bu yazıda bulabilirsiniz. Döviz kurlarının hareketleri, piyasadaki ekonomik gelişmeler ve küresel dinamiklerle yakından ilişkili olup yatırım kararlarını etkileyen önemli bir faktördür. Şimdi, dolar, euro ve sterlinin bugünkü değerlerine ve performanslarına yakından bakalım.

Dolar Bugün Kaç TL? 15 Ekim 2024 Dolar Kuru

Serbest piyasada dolar kuru, 15 Ekim 2024 tarihinde sabah saat 09:30 itibarıyla 34.2629 TL’den alınıp, 34.2758 TL’den satılıyor. Dolar kuru, önceki güne kıyasla yüzde 0,00 değişim göstererek sabit bir seyir izlemekte. Dün ise dolar, gün içinde en yüksek 34.2996 TL seviyesine çıkarken en düşük 34.2563 TL seviyesini gördü ve günü 34.2707 TL’den tamamladı.

Doların aylık performansına bakıldığında, Ekim ayının başından bu yana 0,06 TL artış gösterdiği ve yüzde 0,17 oranında değer kazandığı görülüyor. Yıllık bazda ise dolar, 29.7714 TL’den 34.2694 TL’ye yükselerek yüzde 15,11 oranında değer kazandı. Bu artış, yatırımcıların dolar üzerinden elde ettiği kazançların önemli olduğunu gösteriyor.

Euro Bugün Kaç TL? 15 Ekim 2024 Euro Kuru

Euro kuru, bugün sabah saatlerinde 37.3574 TL’den alınıp, 37.4128 TL’den satılıyor. Euro kuru, önceki güne göre yüzde -0,18 oranında bir düşüş yaşamış durumda. Dün ise euro, gün boyunca en yüksek 37.5175 TL seviyesini görürken, en düşük 37.3416 TL seviyesinden işlem gördü ve günü 37.4121 TL’den kapattı.

Euro’nun aylık performansı incelendiğinde, Ekim ayının ilk gününe kıyasla 0,55 TL düşüş yaşadığı ve yüzde -1,46 oranında değer kaybettiği görülüyor. Fakat, yılbaşı başlangıcına göre euro 32.5562 TL seviyesindeydi ve o tarihten itibaren 4,79 TL artarak yüzde 14,71 oranında değer kazandı. Yıllık performansta ise euro, 29.2772 TL’den 37.3463 TL’ye çıkarak yüzde 27,56 oranında bir artış gösterdi.