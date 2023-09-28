Döner Fiyatlarına Şok Zam! Döner Ekmek 100 TL Olacak mı?

Döner, halkımızın vazgeçilmez lezzetlerinden biri. Son zamanlarda bu lezzetin fiyatlarına yapılan zamlar, hem tüketicileri hem de satıcıları olumsuz etkiliyor. İşte, döner fiyatlarında yaşanan son durum ve esnafların bu konudaki tepkileri...

Zamlarla Mücadele Eden Dönercilik Sektörü

Artan enflasyon, birçok sektörü etkilediği gibi dönercilik sektörünü de olumsuz yönde etkiliyor. Edirne'de faaliyet gösteren birçok dönerci, artan giderleriyle başa çıkabilmek için zorluk yaşıyor. Özellikle tavuk döner satışı yapan esnafların giderleri artarken, döner fiyatlarına zam yapmak zorunda kalmaları hem esnafların hem de tüketicilerin canını sıkıyor.

Furkan Ali İnce, son dönemdeki zorluklara dikkat çekerek dönercilik sektöründeki sıkıntıların arttığını ifade ediyor. İki yıldır dönercilik yapan İnce, bu hafta işletmesini sonlandırma kararı aldı. Orkun Sezer ise yaptığı açıklamada, "Zam geldikçe biz de yansıtmak zorunda kalıyoruz. Bu durum ne zaman sona erecek?" şeklinde endişelerini paylaştı.

Döner Fiyatlarında Son Durum

Edirne'de tavuk dönerin yarım ekmek fiyatı şu anda 40-45 TL arasında değişiyor. Genel giderlerin ve tavuk etinin fiyatındaki artış, döner fiyatlarına zam olarak yansıtılıyor. Yeni zamların ise pazartesiden itibaren uygulanacağı belirtiliyor.

Dönercilik sektöründe uzun yıllardır faaliyet gösteren Doğukan İnce, geçmiş yıllarda uygun fiyatlara satın alınan dönerin şu anda oldukça yüksek fiyatlara satıldığına dikkat çekiyor. Esnaf Furkan Ali İnce, giderlerin ve vergilerin ödenebilmesi için döner fiyatlarını artırmak zorunda kaldıklarını belirtiyor.

Esnafların Zorlu Mücadelesi

Birçok esnaf, artan giderler ve zamlar nedeniyle kepenk indirme kararı alıyor. Furkan Ali İnce, bu krizin en zor dönemini yaşadıklarını ve alım gücünün düştüğünü vurguluyor.

Orkun Sezer, mevcut döner fiyatlarının yakında 100 TL'ye ulaşabileceğini belirtirken, bu fiyatın yıl sonuna kadar daha da artabileceği konusunda uyarıda bulunuyor. Fiyatların bu şekilde artmasının hem esnafı hem de tüketicileri olumsuz etkileyeceği aşikar.