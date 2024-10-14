Dolar/TL ve Döviz Kurlarında Son Durum: 14 Ekim 2024 İtibariyle Güncel Fiyatlar ve Analizler. Döviz piyasaları, ekonomik dalgalanmalar ve küresel gelişmelerin etkisiyle sürekli bir değişim içinde. Dolar ve Euro başta olmak üzere yabancı para birimlerinin Türk lirası karşısındaki değeri, yatırımcılar ve ticaretle uğraşanlar için büyük bir önem taşır. 14 Ekim 2024 itibariyle döviz kurlarında yaşanan son gelişmeleri ve merak edilen detayları haberimizde bulabilirsiniz.

Dolar Kuru: 14 Ekim 2024 Gelişmeleri

Serbest piyasada dolar/TL kuru, 14 Ekim 2024 sabahına hafif bir düşüşle başladı. Saat 09:30 itibariyle dolar, 34.2478 TL'den alınıp 34.3173 TL'ye satılıyor. Düne göre dolar, yüzde -0.01 oranında düşüş yaşadı. Bu durum, döviz piyasasındaki dalgalanmaların ve küresel ekonomik koşulların etkisini gösteriyor.

Doların, 13 Ekim 2024'te en yüksek 34.3279 TL seviyesini görüp en düşük 34.1881 TL'yi test ettiğini ve günü 34.2826 TL'den kapattığını hatırlatalım. Bu değişimler, yatırımcılar için kısa vadeli işlem fırsatları sunarken, doların uzun vadeli seyri hakkında da önemli ipuçları veriyor.

Euro Kuru: 14 Ekim 2024 İtibariyle Durum

Euro, 14 Ekim 2024 itibariyle sabah saatlerinde 37.4723 TL'den alınıp 37.5208 TL'ye satılıyor. Düne kıyasla euro, yüzde 0.04 oranında bir artış göstermiş durumda. Küresel piyasalarda euro'nun performansı, Avrupa ekonomisindeki gelişmelere bağlı olarak sürekli bir değişim içinde.

13 Ekim 2024'te euro en yüksek 37.5934 TL'yi görmüş, en düşük 37.4425 TL seviyesine kadar gerilemiş ve günü 37.4858 TL'den kapatmıştı. Bu dalgalanmalar, euro yatırımcılarının dikkatle takip etmesi gereken önemli hareketlerdir.