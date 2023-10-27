Dolarınızı KKM Hesabında mı Tutuyorsunuz? Bu Haberi Okumadan Karar Vermeyin!

Doların değer kaybetmesi konusunda endişeli olanlar için Kur Korumalı Mevduat (KKM) sistemi, gün geçtikçe dikkat çekiyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) son faiz kararı sonrasında, 2021'in Aralık ayından bu yana KKM hesapları için yeni düzenlemelerin geldiği açıklandı. Bu gelişmeler Resmi Gazete'de yer buldu. Doları elinde bulunduran vatandaşlar, bu haberlerle harekete geçmeye hazırlanıyor.

KKM Sistemi ve Dolar Kuru Üzerine Etkisi

Dolar kuru artışını engellemek amacıyla devreye alınan KKM sistemi, zaman içerisinde birtakım olumsuzluklara yol açtı. TCMB, bu hesaplarla ilgili olarak son dakikada önemli bir açıklamada bulundu. Dolar sahipleri için bu gelişmeleri yakından takip etmek büyük önem taşıyor. Resmi Gazete'deki bilgilere göre, bu hesaplardaki paraların üzerine blokaj konulacak.

Merkez Bankası'ndan Beklenen Faiz Kararı

TCMB, beklenen faiz kararını açıklayarak, 500 baz puanlık bir artışa gitti. Bu toplantı sonucunda bankaların Türk Lirası mevduat hedeflerini gerçekleştirmesi için yeni düzenlemelerin sinyali de verildi. 27 Ekim 2023'te Resmi Gazete'de yapılan menkul kıymet tesis uygulamalarındaki değişiklikler, bu sürecin ilk adımı olarak gösteriliyor.

Kur Korumalı Mevduat (KKM) Açıklaması

2011'in Aralık ayında başlatılan KKM uygulaması, vergi mükelleflerine getirdiği yük ve hazineye olan maliyetin artmasıyla ekonomide baskı oluşturmuştu. Bu bağlamda Merkez Bankası, "KKM hesaplarından hızla çıkış yapılması durumunda ağır yaptırımların uygulanabileceği" uyarısında bulundu. Yapılan değişiklikler ve basın açıklamaları, TCMB'nin resmi internet sitesinde de duyuruldu.

Resmi Gazete'de Önemli Duyuru

KKM hesaplarından kaynaklı hazineye gelen mali yükü hafifletme amacıyla yeni düzenlemelere gidildi. Türk Lirası'nın daha fazla kullanımını desteklemek ve döviz hesaplarını azaltmak hedefleniyor. TCMB'nin sadeleşme ve para politikalarıyla ilgili yaklaşımları, bu süreçte önemli bir role sahip.

Olası Bir Döviz Krizine Karşı Önlem

Hesaplarda kademeli olarak yapılan düzenlemeler, ani bir döviz krizi riskini minimize ediyor. Türkiye'nin ekonomik durumunun daha da kötüleşmemesi için alınan bu önlemler ve jeopolitik risklerin ekonomiye zarar vermemesi adına, ekonomistler KKM sisteminin dikkatli bir şekilde yönetilmesi gerektiği konusunda hemfikir.