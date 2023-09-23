Doların Rolü Artıyor: Merkez Bankası Faiz Kararları ve Türkiye Ekonomisine Etkisi Ne Olacak?

Merkez Bankası, politika faizini sadece 5 puan artırarak piyasalara büyük bir şaşkınlık yaşattı. Gelecekte daha dikkatli adımlar atacağını belirtti. Önceki toplantısında, yüzde 7.5 artırma potansiyeli olan bir faiz oranı, Amerika Birleşik Devletleri'nin Federal Rezerv Sistemi'nin (Fed) geçen yıl üst üste dört kez yaptığı gibi etkili olabilirdi.

Faiz ve Enflasyon Sonrası Seçim Dinamikleri

Seçim sonuçları açıklandıktan sonra enflasyonun artış hızı alarm verici düzeylere ulaştı. Haziran'da yüzde 3.92, Temmuz'da yüzde 9.49 ve Ağustos'ta yüzde 9.09 gibi ciddi oranlarda artışlar yaşandı. Bu üç aylık dönemde enflasyon yüzde 24.1'e ulaştı. Faiz oranları yüzde 8.5'tan yüzde 30'a yükselerek enflasyonun gerisinde kaldı. Özellikle Ekim ayı toplantısında Merkez Bankası'nın faiz artırımı konusunda nasıl bir yol izleyeceği merak ediliyor.

Faiz ve Enflasyon Arasındaki Açılım

Merkez Bankası'nın artırımı yüzde 21.5 seviyesinde gerçekleşmesine rağmen enflasyon yüzde 24.1 oranında arttı. Yani, enflasyon oranı, faiz oranlarından daha hızlı bir ivme yakaladı. Politika faizinin yüzde 30'a çıkmasına rağmen, enflasyonun yüzde 58.91'e yükselmesi negatif bir faiz ortamı yaratıyor.

Enerji Fiyatları ve Kış Sezonu: Ekonomik Etkileri

Yaklaşan kış mevsimi, enerji fiyatlarını ve dolayısıyla enflasyonu olumsuz etkileyebilecek bir dönem. Petrol fiyatlarında yükselme eğilimi görülüyor, Suudi Arabistan ve Rusya'nın üretim kısıntıları petrol fiyatlarını olumsuz etkiliyor. Enerji ihtiyacının artacak olması, fiyatlar üzerinde yükseltici bir etki yapabilir. Türkiye'nin enerji ithalatı, milli gelirin yüzde 10'unu oluşturuyor ve bu oran, global ölçekte oldukça yüksek.

Petrol Fiyatları ve Enflasyonun Yükselişi

Merkez Bankası, faiz kararı sonrası enerji fiyatları ve enflasyon arasındaki ilişkiyi kabullenmiş görünüyor. "Petrol fiyatlarındaki artış ve enflasyon beklentilerinde süregelen bozulma, enflasyonda yukarı yönlü baskı oluşturmaktadır" ifadeleriyle bu durumu açıkça belirtti.

Faiz Artışının Önündeki Engeller

"Son dönemde etkili olan ücret ve kur kaynaklı maliyet yönlü baskılar ve vergi düzenlemeleri, enflasyona önemli ölçüde yansımıştır" ifadeleriyle, faiz artışı konusunda daha temkinli olunacağını belirtti.

Seçimler ve Ekonomik Döngüler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "enflasyonun düşeceği" yönündeki açıklamalarına da değinmekte fayda var. Matematiksel olarak, baz etkisinin gelecek yıllardan itibaren tekrar devreye girmesiyle yıllık enflasyon oranı düşebilir. Ancak, siyasi otoritenin ve seçim sonuçlarının bu konudaki tercihleri belirleyici olacaktır.

Doların Kritik Rolü ve Dış Finansman

Son olarak, Merkez Bankası'nın açıklamasında "Dış finansman koşullarındaki iyileşme ve Türk lirası varlıklara talebin artması, fiyat istikrarına katkı sağlayacaktır" ifadesi, döviz kurlarının önemini vurguluyor.