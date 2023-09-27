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Dolar'da Şok Tahmin! ABD'li Banka Dolar Tahmini Paylaştı

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Dolar'da Şok Tahmin! ABD'li Banka Dolar Tahmini Paylaştı
ABD'nin önde gelen finans kuruluşlarından Bank of America'nın uzmanları, 2023 yılının son çeyreği için dolar/TL paritesine dair öngörülerini kamuoyuyla paylaştı. Bu değerlendirmeye göre, doların Türk Lirası karşısında 30 seviyelerine ulaşması beklenmekte.

ABD'nin önde gelen finans kuruluşlarından Bank of America'nın uzmanları, 2023 yılının son çeyreği için dolar/TL paritesine dair öngörülerini kamuoyuyla paylaştı. Bu değerlendirmeye göre, doların Türk Lirası karşısında 30 seviyelerine ulaşması beklenmekte.

BofA'nın Petrol Fiyatlarına Dair Analizi ve Etkisi

BofA'nın hazırladığı raporda, ham petrol fiyatlarında yaşanacak olası artışlar sebebiyle volatilite oranlarının yükseleceğine dikkat çekildi. Özellikle Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika gibi net petrol ithalatçısı bölgelerin para birimleri bu durumdan olumsuz etkilenecek.

BofA'nın Türk Lirası, Zloti ve Rand Değerlendirmesi

Banka, 2023 yılının son çeyreğinde Türk Lirası'nın dolar karşısında değer kaybedeceğini belirtiyor. Polonya'nın para birimi zloti için de aynı dönemde düşüş öngörülmekte. Bu kapsamda, güçlü doların etkisiyle bu yıl sonuna kadar euro/zloti'nin 4,70'e, gelecek yılın başlarında ise 4,80 seviyelerine çıkacağı tahmin ediliyor.

Güney Afrika'nın para birimi rand konusunda ise analistler, değerlenme bekliyor. Bu beklenti doğrultusunda, Bank of America'nın uzmanları, Güney Afrika'nın faiz indirimi zamanlamasını 2024'ün ikinci çeyreğine kaydırıyor. Dolar/rand paritesinin 2023 yıl sonu itibariyle 18,50 seviyelerine gerilemesi öngörülüyor.

Özetle, global ekonomik gelişmeler ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik, döviz kurlarında önemli etkiler yaratmaya devam ediyor. Önümüzdeki dönemde doların farklı para birimleri karşısındaki seyri, hem yatırımcılar hem de ekonomi takipçileri için büyük bir ilgi konusu olacak.

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