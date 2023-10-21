Dolarda Büyük Sarsıntıya Hazır Mısınız? Uzman Alaattin Aktaş'tan Kritik Uyarı

Yılbaşından bu yana doların sürekli artışını gözlemliyoruz. Hükümetin bu duruma yanıtı, Kur Korumalı Mevduatlar (KKM) oldu. Bu sistem, beklenen sonucu getirmedi ve KKM'den hızla çıkışlar gözlendi. 2 hafta içerisinde 150 milyar lira bu sistemden çıktı. Peki, bu kaynak nerede? Ünlü ekonomist Alaattin Aktaş bu konuda kritik bilgiler veriyor.

Türkiye'de KKM Durumu

Hükümet, 20 Aralık 2021'de ekonomik krize karşı Kur Korumalı Mevduatlar'ı devreye soktu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz oranlarındaki değişiklikleri, birçok yatırımcıyı bu sisteme itti. Ancak, son 7 haftada KKM'deki düşüş durmaksızın devam ediyor.

"252 Milyar Lira Azalış Gözlendi"

Evet, yanlış duymadınız. Son iki ayda KKM'den toplamda 252 milyar liralık bir azalma yaşandı. 13 Ekim'de KKM, 3 trilyon 156 milyar lira seviyesine geriledi. Bu da 18 Ağustos'ta gözlemlenen 3 trilyon 408 milyar lira seviyesinden büyük bir düşüşü işaret ediyor.

KKM'de Neler Oluyor?

Bankaların KKM üzerinden verdikleri faiz oranları genellikle %20 civarında. Ancak bazı bankalar bu oranı daha da düşürdü. Böylece, tasarruf sahipleri başka bankalara yönlendirilmeye başlandı. KKM'den çıkıp normal TL mevduatına geçilmesi halinde, bankaların sunduğu faiz oranı %40'a kadar çıkabiliyor.

Ancak, burada önemli bir nokta var: Eğer doların artış hızı, KKM'de sunulan faizden daha düşükse, KKM'de kalmak daha avantajlı olacaktır.

Önümüzdeki Günlerde Dolar Ne Olacak?

Bütün gözler, 26 Ekim'de yapılacak Para Politikası Kurulu toplantısında. Eğer bu toplantıda beklenenin altında bir faiz artış kararı alınırsa, mevduat faizlerinin artması da zorlaşabilir. Bu da, KKM'den çıkışların yavaşlamasına neden olabilir. Ancak en büyük risk, KKM'den çıkan paranın döviz hesaplarına yönlendirilmesidir. Bu durum, Türkiye'de yeni bir dolar krizini tetikleyebilir.