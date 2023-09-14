Dolar ne kadar? Bugünkü dolar fiyatı: 14 Eylül 2023... Döviz kurlarındaki bu son durum yatırımcılar ve ekonomi takipçileri tarafından yakından izleniyor. Bugün, 14 Eylül 2023 tarihinde, döviz kurlarında son durum dikkat çekiyor. İşte bugünkü dolar fiyatı, 14 Eylül 2023 dolar kuru, euro kuru ve diğer döviz fiyatlarını haberimizin detaylarında bulacaksınız...

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) tarafından alınan kararlar ve döviz piyasasındaki hareketlilik, vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip edilmektedir. 6 aya kadar vadeli Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesapları için zorunlu karşılık oranını yüzde 15'ten yüzde 25'e çıkaran TCMB, piyasalarda önemli bir adım atmıştır. Reuters'a göre, bu kararla birlikte 250 milyar TL'nin üzerinde, yaklaşık 300 milyar TL likidite sistemden çekilecektir.

TCMB'nin alınan bu kararla, TL cinsi kalemlerin ağırlığı artırılacak, ve dövizden TL'ye dönüş yapılacaktır. Bu kararın etkisiyle birlikte, mevduat faizleri yükselmiş, 3 aylık mevduat faizi yüzde 37.59'a çıkarak, 2007 yılından bu yana kaydedilen en keskin yükselişi yaşamıştır. Özellikle, TCMB'nin zorunlu karşılık oranlarında yaptığı artış sonrası, bazı KKM hesapları için mevduat faizi yüzde 45'e kadar çıkmıştır.

Türk Lirası'nın son aylarda dolar ve euro karşısında yaşadığı değer kaybı da unutulmamalı. TL, haziran ayından bu yana yaklaşık yüzde 23 değer kaybetmiştir. Societe Generale'in yaptığı tahminlere göre, TCMB önümüzdeki dönemde faiz oranlarını daha da artırabilir.

14 Eylül 2023 Güncel Döviz Fiyatları

Döviz Türü Fiyat Dolar/TL 26,95 TL Euro/TL 29,01 TL

Yatırım yapmadan önce uzman danışmanlarla görüşülmesi önemlidir. TCMB'nin ve piyasaların gelecekteki hareketleri, döviz kurları üzerinde önemli etkiler yaratabilir.