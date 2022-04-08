Dolar endeksi 2 yılın ardından 100'ü aştı

ABD Merkez Bankası'nın (Fed), şahinleşen para politikası duruşu, doları diğer para birimleri karşısında desteklemeye devam ediyor.

Dolar endeksi, ABD'nin en önemli ticaret ortaklarının para birimlerine karşı doların değerinin ölçülmesinde kullanırken, dolar güçlenirken yukarı, zayıflarken aşağı yönlü hareket ediyor.Fed'in Kovid-19 salgınıyla birlikte ekonomik sıkıntıları hafifletmek amacıyla uygulamaya aldığı genişleyici politikalarla 2021'de 90'a kadar gerileyen dolar endeksi, bankanın şahinleşmesiyle birlikte yaklaşık iki yıl sonra tekrar 100'ün üzerine çıktı.