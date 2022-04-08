Dolar endeksi 2 yılın ardından 100'ü aştı
ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede açılan para musluklarının enflasyon baskısıyla yeniden kapanmaya başlayacak olması, dolar endeksini Mayıs 2020'den bu yana ilk kez 100'ün üzerine çıkardı.
EKONOMİ 08.04.2022, 21:38
ABD Merkez Bankası'nın (Fed), şahinleşen para politikası duruşu, doları diğer para birimleri karşısında desteklemeye devam ediyor.
Dolar endeksi, ABD'nin en önemli ticaret ortaklarının para birimlerine karşı doların değerinin ölçülmesinde kullanırken, dolar güçlenirken yukarı, zayıflarken aşağı yönlü hareket ediyor.Fed'in Kovid-19 salgınıyla birlikte ekonomik sıkıntıları hafifletmek amacıyla uygulamaya aldığı genişleyici politikalarla 2021'de 90'a kadar gerileyen dolar endeksi, bankanın şahinleşmesiyle birlikte yaklaşık iki yıl sonra tekrar 100'ün üzerine çıktı.
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