Dolar Alımı Neden Artıyor? İşte Beklenmedik Sebep!

Son zamanlarda dolar alımında gözlemlenen artış, birçok kişinin kafasını karıştırdı. Ancak nedeni öğrenildiğinde birçok kişi şaşkınlığa uğradı. Doların değer kazanmasının yanı sıra, başka bir etken daha bu durumu tetikliyor. İşte detaylar:

Doların Popülerliği Neden Artıyor?

Birçok kişi dolar birikimine yönelmeye başladı. Doların değer kazanması, birçok kişiyi bu yönde harekete geçirdi. Ancak dolar alımlarındaki bu eğilimin altında yatan asıl sebep, birçok kişi için şaşırtıcı oldu.

Türk Lirası mı, Dolar mı?

Son dönemlerde Türk Lirası'ndaki değer kaybı, birçok vatandaşın döviz tercihini dolar yönünde değiştirdi. Ekonomist Prof. Dr. Şenol Babuşçu, bu değişimin nedenini aydınlattı. Prof. Dr. Babuşçu'ya göre, doların tercih edilmesinin ardında 500 TL ve 1.000 TL'lik banknotların basımındaki gecikme yatıyor.

500 ve 1.000 TL'lik Banknotlar Neden Bu Kadar Önemli?

Ekonomist Prof. Dr. Şenol Babuşçu'nun belirttiğine göre; ekonomi yönetiminin 500 TL ve 1.000 TL'lik banknotları basmada gösterdiği gecikme, doların tercih edilmesini artırıyor. Özellikle büyük tutarlı alışverişlerde ve kayıtdışı işlemlerde vatandaşlar, taşıma kolaylığı nedeniyle doları Türk Lirası'na tercih ediyorlar.