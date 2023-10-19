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Doğuş Otomotiv'den Hissedarlarına Özel Haber: Temettü Dağıtımı Başlıyor!

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Doğuş Otomotiv'den Hissedarlarına Özel Haber: Temettü Dağıtımı Başlıyor!
Doğuş Otomotiv, hissedarlarına temettü (kar payı) dağıtma kararı aldı ve bu haberle ilgili detayları açıkladı. Bu gelişmeyle ilgili haberimizdeki başlıkları inceleyerek daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

Doğuş Otomotiv, hissedarlarına temettü (kar payı) dağıtma kararı aldı ve bu haberle ilgili detayları açıkladı. Bu gelişmeyle ilgili haberimizdeki başlıkları inceleyerek daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

Temettü Nedir?

Birçok şirket, elde ettiği karı hisse sahipleriyle paylaşma yoluna gider. Bu paylaşım işlemine "temettü ödemesi" denir. Peki, Doğuş Otomotiv neden hissedarlarına temettü dağıtma kararı aldı?

Doğuş Otomotiv'den Temettü Kararı

Doğuş Otomotiv, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, hissedarlarına temettü dağıtma kararı aldığını duyurdu. Şirket, bu kararın 28 Kasım tarihinde uygulanacağını ve her hisse başına net 5,1136362 Türk Lirası ödeme yapılacağını belirtti.

Şirketin Açıklamaları

Doğuş Otomotiv, açıklamasında şunları kaydetti:

"Kar dağıtım politikamıza uygun şekilde, karlılık ve finansal yapımızı göz önünde bulundurarak, pay sahiplerimizin menfaatlerini gözetme ve beklentilerini karşılamayı amaçlıyoruz. Bu doğrultuda, bilançomuzda yer alan kar dağıtımı yapılabilir kaynaklarımızdan net 1.250.000.000 Türk Lirası'nı ortaklarımıza payları oranında nakden dağıtma kararı aldık. Kar payı ödemelerine ise 24 Kasım 2023 tarihi itibarıyla başlayacağız. Yönetim Kurulu teklifimiz, genel kurulun onayına sunulacak."

Kaynak:Haber Kaynağı

Ekonomi
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