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Doğu Karadeniz'in 10 aylık bal ihracatı yüzde 81 arttı

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Doğu Karadeniz'in 10 aylık bal ihracatı yüzde 81 arttı
Doğu Karadeniz'den ocak-ekim döneminde yapılan bal ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 81 artarak 2 milyon 513 bin 142 dolara ulaştı.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, AA muhabirine, bölgeden yılın 10 ayında 874 ton bal ihraç edildiğini söyledi.

Söz konusu ihracattan 2 milyon 513 bin 142 dolar kazanç sağlandığını vurgulayan Gürdoğan, "Bölgemizden geçen yılın aynı döneminde 585 ton bal ihracatından 1 milyon 391 bin 702 dolarlık gelir elde edilmişti. Böylece bal ihracatımız miktarda yüzde 49, değerde yüzde 81 arttı." diye konuştu.

En fazla bal ihraç edilen üç ülke ABD, İsrail ve Suudi Arabistan

Gürdoğan, Doğu Karadeniz'den 10 ayda 13 ülkeye bal satıldığına dikkati çekerek, ABD, İsrail ve Suudi Arabistan'ın, bu ülkeler arasında ilk üç sırada yer aldığını belirtti.

Bölgeden ABD'ye 432 ton bal karşılığında 1 milyon 141 bin 185 dolarlık ihracat yapıldığını aktaran Gürdoğan, 415 ton karşılığı 748 bin 718 dolar gelir elde edilen geçen yılın aynı dönemine oranla ABD'ye yapılan bal ihracatının da miktarda yüzde 4, değerde yüzde 52 arttığını kaydetti.

Gürdoğan, geçen yılın aynı döneminden farklı İsrail ve Suudi Arabistan'a da bu dönem bal ihraç edildiğini belirterek, Birleşik Arap Emirlikleri, Almanya, Ürdün, Belçika, Umman, Katar, Kuveyt, Birleşik Krallık, Azerbaycan ve Hollanda'nın bal satılan diğer ülkeler olduğunu belirtti.

Yılı tamamlamaya kısa bir süre kaldığına değinen Gürdoğan, bal ihracatının ürün çeşitliliği, organik ürün, coğrafi işaretli ürün ve markalı ürün ihracatı ile daha da artırılabileceğini sözlerine ekledi.

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