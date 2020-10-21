DOĞALGAZ FATURALARINI DÜŞÜRMENİN YOLU NE?

Bu faturalara ilişkin enerji verimliliğinin ve ısı yalıtımının önemli bir alternatif olabileceğini belirten Yapılarda Enerji Verimliliği Derneği - VERİMDER İcra Kurulu Başkanı Prof. Dr. Emre Alkin “Toplam enerjinin yüzde %40’ndan fazlası yaşam alanlarında tüketiliyor. Tüketilen bu yüzde 40’lık bölümün de yaklaşık yüzde 80’i ısıtma ve soğutma için harcanıyor. Artan doğalgaz faturalarını dengeleyebilmek için tüketicilerin yaşam alanlarına ısı yalıtımı yaparak enerji verimli hale getirmeleri mümkün” dedi.

Son açıklanan TÜİK verilerine göre elektrik faturaları yüzde 32,3 doğalgaz faturaları ise yüzde 34,7 oranında artarken uzmanlar, konutlarda doğal gaz faturalarının bir önceki yılın aynı dönemine göre ortalama 92 TL yükseleceğini belirtiyor.

Pandemi sürecinin 2020-2021 kış aylarında da devam edeceği tahmin edilirken, tüketicilerin kış aylarında konutlarda daha fazla vakit geçirmesi bekleniyor. Uzmanlara göre tüketiciler, doğal gaza gelen zamlarla birlikte faturaların bütçelerini olumsuz etkilememesi için yeni çareler düşünüyor.

ENERJİNİZİ BOŞA HARCAMAYIN!

Türkiye’deki binaların pek çoğunda ısı yalıtımı olmadığını ve konutları ısıtmak için kullanılan enerjinin yüzde 50’sinin boşa harcandığını belirten VERİMDER İcra Kurulu Başkanı Prof. Dr. Emre Alkin, “Binanıza mutlaka yalıtım yaptırın. Binanıza yalıtım yaptırdığınızda kışın sıcak havanın dışarı çıkmasını, yazın ise sıcak havanın içeri girmesini engellersiniz. Unutmayın, ısı yalıtımı uygulamaları ile doğalgaz faturalarında yüzde 50 tasarruf yapma imkanı var” dedi.

ENERJİYİ AZ TÜKETEREK TASARRUF ELDE ETMEK MÜMKÜN DEĞİL

Pandemi sebebiyle enerjinin az tüketildiği düşünülse de gerçeğin bunun tam tersi olduğunu belirten Emre Alkin, “Elektrik ve doğalgaz faturaları artmaya devam ediyor. Çünkü bu iki ürün de dövize endeksli. Döviz yükseldikçe elektrik ve doğalgazın da fiyatı artıyor. Geçen yılın aynı dönemine göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarında yüzde 30’dan fazla artış var. Az tüketmek bir çare değil. Enerjiyi binalarda az tüketerek faturalarda tasarruf etmek mümkün değil” dedi.

BİNANIZIN EKB’SİNİ KONTROL EDİN

Enerjinin verimli kullanıldığında “daha az enerji ile aynı randımanı” elde etmenin mümkün olduğunu söyleyen Alkin sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Türkiye’de enerjinin yüzde 40’ından fazlası konutlarda tüketiliyor. Konutların birçoğunun enerji verimliliği açısından ‘verimsiz’ durumda olduğu ortada. Binanızın EKB’sini kontrol edin. Yüksek faturalardan kurtulmak için enerji verimliliğine bir yerden başlamak gerekiyor.”