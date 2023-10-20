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Doğalgaz destek ödemeleri başlıyor ! 2.500 TL hesaplara yatırılacak

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Doğalgaz destek ödemeleri başlıyor ! 2.500 TL hesaplara yatırılacak
Havalar soğurken vatandaşlar da yavaş yavaş kombileri yakmaya başladı. Doğalgaz faturasını ödemekte zorlananlar hemen başvuru yapsın. O tarihte ödemeler hesaplara yatırılacak. İşte tüm detaylar…

Havalar soğurken vatandaşlar da yavaş yavaş kombileri yakmaya başladı. Doğalgaz faturasını ödemekte zorlananlar hemen başvuru yapsın. O tarihte ödemeler hesaplara yatırılacak. İşte tüm detaylar…

DOĞALGAZ ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan doğalgaz destek ödemeleri için araştırmalar devam ediyor. Dar gelirli ve ihtiyaç sahibi ailelere yönelik yapılan ödemelerin hangi tarihte başlayacağı en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Geçtiğimiz yıl Aralık ayında başlayan ödemeler kış boyu devam etti. Bu kapsamda ödemelerin yeniden Aralık 2023'te başlaması bekleniyor.

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Ekonomi
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