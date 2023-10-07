Dofer Yapı halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne kadar?

Dofer Yapı'nın halka arz işlemleri 10-11 Ekim 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Pay başına fiyat 17,11 TL olarak belirlendi. Halka arz büyüklüğü yaklaşık 290 milyon TL olacak.

Halka arz katılım endeksine uygun mu?

Dofer Yapı, halka arz katılım endeksine uygun olarak halka arz edilecek. Bu kapsamda, halka arz büyüklüğünün en az %25'i bireysel yatırımcılara tahsis edilecek.

Helal mi?

Dofer Yapı, halka arzına dair yaptığı açıklamada, şirketin faaliyet alanlarının helallik kriterlerine uygun olduğunu belirtti. Şirket, faaliyetlerinden elde ettiği gelirlerin %10'unu sosyal sorumluluk projelerine bağışlamayı taahhüt ediyor.

Yeni yatırımlar için kullanılacak

Dofer Yapı, halka arzdan elde edeceği geliri aşağıdaki şekilde kullanmayı planlıyor: