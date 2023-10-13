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Dofer Yapı halka arz hisse borsada ne zaman işlem görecek?

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Dofer Yapı halka arz hisse borsada ne zaman işlem görecek?
Dofer Yapı Malzemeleri halka arz sonuçları açıklandı. Dofer Yapı talep toplama işlemleri hatırlanacağı üzere 10-11 Ekim tarihleri arasında tamamlanmıştı. Belirtilen tarihler arasında halka arza katılım gösteren yatırımcılar Dofer Yapı Malzemeleri halka arz sonuçlarını ve lot dağıtım miktarını gündemine aldı. İşte 'DOFER' BİST koduyla Ana Pazar'da işlem göreceği tarih...

Dofer Yapı Malzemeleri halka arz sonuçları açıklandı. Dofer Yapı talep toplama işlemleri hatırlanacağı üzere 10-11 Ekim tarihleri arasında tamamlanmıştı. Belirtilen tarihler arasında halka arza katılım gösteren yatırımcılar Dofer Yapı Malzemeleri halka arz sonuçlarını ve lot dağıtım miktarını gündemine aldı. İşte 'DOFER' BİST koduyla Ana Pazar'da işlem göreceği tarih...

DOFER YAPI MALZEMELERİ HALKA ARZI TALEP TOPLAMA İŞLEMLERİ SONA ERDİ!

Dofer Yapı Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş. halka arzı 10-11 Ekim tarihleri arasında talep topladı.

DOFER YAPI HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI!

10-11 Ekim tarihleri arasında talep toplayan Dofer Yapı Malzemeleri halka arzında yatırımcılara kişi başı 5-6 lot hisse dağıtımı yapıldı.

DOFER YAPI HALKA ARZI BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Dofer Yapı Malzemeleri önümüzdeki günlerde borsada işlem görmeye başlaması bekleniyor.

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