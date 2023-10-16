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Dofer Yapı halka arz borsada ne zaman işlem görecek?

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Dofer Yapı halka arz borsada ne zaman işlem görecek?
Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) 5 Ekim 2023 tarihinde halka arzına onay verdiği Dofer Yapı Malzemeleri Sanayi ve Ticaret AŞ (DOFER) 10-11 Ekim 2023 tarihlerinde talep toplayarak borsaya merhaba dedi.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) 5 Ekim 2023 tarihinde halka arzına onay verdiği Dofer Yapı Malzemeleri Sanayi ve Ticaret AŞ (DOFER) 10-11 Ekim 2023 tarihlerinde talep toplayarak borsaya merhaba dedi.

Dofer Yapı Malzemeleri ne zaman işlem görecek?

Dofer Yapı şirket paylarının borsada işlem göreceği tarih Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) açıklandı. DOFER payları borsada 16 Ekim 2023 Pazartesi günü işlem görmeye başlayacak.

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