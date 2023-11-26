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Diyarbakır'da asırlık ağaçlarda yetişen Karaz narı çalışmalarla tanıtılacak

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Diyarbakır'da asırlık ağaçlarda yetişen Karaz narı çalışmalarla tanıtılacak
Kocaköy Kaymakamlığı, Karaz narı için tescil başvurusunda bulunarak üretiminin artırılmasına yönelik çalışma yapacak.

Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde asırlık ağaçlarda yetişen Karaz narının tanıtılması amacıyla çalışma başlatıldı.

Kocaköy ilçesinde üreticiler, yaklaşık 200 dönümlük alanda bulunan bahçelerde yetişen Karaz narının kasım ayında başladıkları hasadını sürdürüyor.

Üreticiler tarafından asırlık ağaçlarda yetişen narlardan, geleneksel yöntemlerle bakır kazanlarda odun ateşinde saatlerce kaynatılarak, nar suyu ve nar ekşisi elde ediliyor. Hasadı yapılan narın bir kısmı ise kışın tüketilmek üzere evlerde muhafaza ediliyor.

Kocaköy Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Yusuf Kaptanoğlu, üreticileri ziyaret ederek, nar suyu ve nar ekşisinin nasıl hazırladığı konusunda bilgi aldı.

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