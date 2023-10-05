Dikkat: 2024'te Zam Yağmuru Geliyor! Yüzde 60'a Yakın Artışlar Olacak

2024 yılında birçok vergi ve ücret kalemi yeniden değerleme oranıyla artacak. Bu artış oranı, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) bazında ekim sonundaki 12 aylık ortalama artışa göre belirlenecek. Emlak Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ve diğer bazı harçlar bu artıştan etkilenecek.

Yüzde 60'a Yakın Zam Bekleniyor

Birçok vergi ve harç kalemi, araç muayene ücretleri, Gelir Vergisi dilimleri ve trafik cezaları gibi kalemlerde yüzde 60'a yakın oranda bir artış bekleniyor.

Vergi Usul Kanunu ve Yeniden Değerleme Oranı

Vergi Usul Kanununa göre, maktu vergiler ve çeşitli harçlar, her yılın başında "yeniden değerleme oranı" kadar artırılıyor. Bu oran, ekim ayının sonunda, Yİ-ÜFE'nin son 12 aylık ortalamasına dayanarak belirleniyor.

Son Yıllarda Farklı Değerleme Oranları

Üretici enflasyonunun seyrine bağlı olarak, yeniden değerleme oranı son yıllarda değişkenlik gösterdi. Özellikle yüksek enflasyon yaşandığında bu oranın mükellefi daha da zorladığı gözlendi.

2024 Yılında Beklenen Oranlar

Ekim 2023'te açıklanacak enflasyon verileriyle, 2024'te uygulanacak olan yeniden değerleme oranı netleşecek. İlk tahminlere göre bu oranın yüzde 60 civarında olması bekleniyor.

Önceki Yıllara Göre Değerlendirmeler

Yİ-ÜFE, son on iki ayın ortalamasına bakılarak belirlendiğinde, 2022'de yüzde 36.2, 2023'te ise yüzde 122.93 oranında bir artışla rekor seviyelere ulaşmıştı.

2024'ün Beklentisi

2024 başlangıcında uygulanacak olan yeniden değerleme oranının yüzde 58-60 arasında olması tahmin ediliyor. Bu oranın netleşmesi için Ekim 2023'te açıklanacak enflasyon verilerini beklemekteyiz.

Vergi ve Cezaların Etkisi

Yüksek yeniden değerleme oranının vergi ve cezalara yansıması, 2023 yılında yaşanan enflasyonun 2024 yılında da hissedilmesi anlamına geliyor.