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DİJİTAL LİDERLER VE KOBİ’LER DİJİTAL ANADOLU’DA BULUŞMAYA DEVAM EDİYOR

TÜRKONFED ve Türkiye İş Bankası iş birliğinde hayata geçirilen Dijital Anadolu Projesi, çevrim içi platformda KOBİ’ler ile buluşmayı sürdürüyor. Teknoloji Yazarı Serdar Kuzuloğlu’nun moderatörlüğündeki etkinlik serisinin sekizincisi, 15Ekim Perşembe günü, saat 15.00’te, Logo Grup Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, CEO M. Buğra Koyuncu, ION Academy Kurucusu Ali Rıza Ersoy ve Anadolu Sigorta Banka Sigortacılığı Müdürü Sinem Gürün’ün katılımıyla düzenlenecek.

DİJİTAL LİDERLER VE KOBİ’LER DİJİTAL ANADOLU’DA BULUŞMAYA DEVAM EDİYOR

Üretime odaklanmış sektörlerin dijital dönüşümüne katkı sağlama hedefiyleTürk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) ve Türkiye İş Bankasıiş birliğiyle hayata geçirilen Dijital Anadolu Projesi,dijital liderler ile KOBİ’leri çevrim içi platformda bir araya getirmeye devam ediyor. ‘Dijital Anadolu Canlı Yayınları’nın sekizinci etkinliği, 15 Ekim Perşembe günü, saat 15.00’te, Logo Grup Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, CEO M. Buğra Koyuncu, ION Academy Kurucusu Ali Rıza Ersoy ve Anadolu Sigorta Banka Sigortacılığı Müdürü Sinem Gürün’ünkatılımıyla gerçekleşecek. Yayının moderatörlüğünü ise önceki etkinliklerde olduğu gibi Teknoloji Yazarı Serdar Kuzuloğluüstlenecek.

İki yılda dokuz kentte üç bin KOBİ’ye ulaşan Dijital Anadolu Projesi, pandemi dolayısıyla Mayıs ayından bu yana canlı yayın serileriyle sürdürüyor. TÜRKONFEDveTürkiye İş Bankası işbirliği, BANDWITTçözüm ortaklığında devam eden2020 programı kapsamında,Dijital Dönüşüm Merkezi’nin(DDM)dehizmetlerini ulusal ölçekte, çevrim içi olarak ücretsiz sunduğu etkinliklere katılım gösteren liderler, KOBİ’lerin dijitalleşme yolculuğuna rehberlik ediyor.

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TÜRKONFEDTürkiye İş BankasıDijital Anadolu ProjesiSerdar KuzuloğluM. Buğra KoyuncuION AcademyLogo GrupAli Rıza ErsoyAnadolu SigortaSinem Gürün
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