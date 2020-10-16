DİJİTAL LİDERLER KOBİ’LERİN KARŞILAŞTIĞI FIRSATLARA VE RİSKLERE DİKKAT ÇEKTİ

Üretime odaklanmış sektörlerin dijital dönüşümüne katkı sağlama hedefiyleTürk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) ve Türkiye İş Bankasıiş birliğiyle hayata geçirilen Dijital Anadolu Projesi,pandemi döneminde dijital liderler ile KOBİ’leri çevrim içi platformda bir araya getirmeye devam ediyor. ‘Dijital Anadolu Canlı Yayınları’nın Teknoloji Yazarı Serdar Kuzuloğlu moderatörlüğünde düzenlenen sekizinci etkinliği, 15 Ekim 2020 Perşembe günü Logo Grup Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, CEO M. Buğra Koyuncu, ION Academy Kurucusu Ali Rıza Ersoy ve Anadolu Sigorta Banka Sigortacılığı Müdürü Sinem Gürün’ünkatılımıyla gerçekleşti.

M. Buğra Koyuncu: “Firmaların dijital ortamda birbirleriyle alışverişte olduğu bir ekosistem yaratabiliriz”

KOBİ’lerin dijital dönüşüm yolculuğuna kendi iç süreçlerinden başlaması gerektiğini söyleyen Logo Grup Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, CEO M. Buğra Koyuncu,“Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD), 2019 yılı Bilgi ve İletişim Teknoloji Sektörü Pazar Verileri’ne göre,Türkiye’deki bilişim ve iletişim teknolojileri pazarının büyüklüğü 152 milyar TL; bunun 56 milyar TL’sini bilişim kısmı oluşturuyor. Bilişim içinde ticari uygulama yazılım pazarı ise 2-2,5 milyar TL’lik yer tutuyor. İşte KOBİ’lerin dijital dönüşüm yolculuğunun anahtarı, bu ticari uygulama yazılımları çünkü işletmelerin öncelikle kendi iç süreçlerini dijitalleştirmeleri, yazılımı ve teknolojiyi kullanmaları gerekiyor. Bunu da dijital bankacılık, e-fatura ve e-arşiv gibi hizmetleri, kendi süreçleriyle entegre etmeleri takip ediyor. Bunlar gerçekleştiği takdirde, tüm firmaların dijital ortamda birbiriyle bilgi, para, mal ve hizmet alışverişinde bulunabildikleri bir ekosistem yaratabilir, şu anda 3,06 düzeyinde olan firmalarımızın dijital olgunluk seviyesini de en üst seviye olan 5’e yaklaştırabiliriz. Bu süreçte büyük küçük demeden tüm firmaların dijital dönüşüme odaklanarak bu alana yatırım yapmaları çok önemli” dedi.

Ali Rıza Ersoy: “İşletmeler yıllık cirolarının yüzde 5’ini Ar-Ge ve dijitalleşmeye ayırmalı”

ION Academy Kurucusu Ali Rıza Ersoy, Endüstri 4.0’ın günümüzde yalnızca üretim alanında gerçekleşmediğini ifade ederek, şöyle devam etti; “Artık Endüstri 4.0 dediğimizde hizmetlerden yönetim kurulu başkanının monitörüne kadar işletmenin tamamının dijitalleşmesinden bahsediyoruz. Bununla birlikte 4.0, artık sektör bağımsız bir kavram; eğitimden sağlığa, tarımdan ulaşıma kadar her alana yayılmış durumda. Dolayısıyla KOBİ’ler de dahil olmak üzere tüm işletmeler, ‘benim sektörümü ilgilendiriyor mu’ diye düşünmeden Endüstri 4.0’a, dolayısıyla dijitalleşmeye yatırım yapmalı. KOBİ ölçeğinde kaynaklar daha sınırlı olabilir ancak teknolojinin pahalı olduğunu düşünmek ve bu nedenle yatırımdan kaçınmak büyük hata olur. KOBİ’lere yıllık cirolarının yüzde 5’ini Ar-Ge ve dijitalleşmeye ayırmalarını öneriyorum çünkü bunu yapmayan işletmeler ciddi bir sorunla karşı karşıya demektir ve büyük olasılıkla yıllar ayakta kalmalarına izin vermeyecektir. Eğer bu kaynağı ayıramıyorlarsa iş yapış biçimlerini değiştirmeleri, yine olmuyorsa farklı iş kollarını düşünmeleri faydalı olabilir. Ülkemiz birinci, ikinci ve üçüncü sanayi devrimini çok geç yakaladı, dördüncü sanayi devrimini ise ıskalamıyoruz. İşletmeler bunun bir parçası olmak için hızla harekete geçmeliler. Bunun da yolu, potansiyeli tespit etmek, durum analizi yapmak ve bir vizyon ortaya koymaktan geçiyor.”

Sinem Gürün: “Siber saldırılar KOBİ’leri iflasa götürebiliyor”

Siber saldırıların KOBİ’ler için oluşturduğu risklere dikkat çeken Anadolu Sigorta Banka Sigortacılığı Müdürü Sinem Gürün ise, “Türkiye, dünyada en çok siber saldırıya uğrayan ilk 10 ülke arasında yer alıyor. Sahte faturalar, ödül vaatleri gibi oltalama saldırı dediğimiz e-postaların yanı sıra kötü niyetli yazılımlar ile şirketlerin ve şirket müşterilerinin bilgileri ele geçirilip karşılığında çok büyük miktarlarda fidye talep edilebiliyor. Bununla birlikte bu saldırıların daha çok büyük şirketleri etkilediği düşünülse de aslında bu şirketler güvenliğe yatırım yaptıklarından daha az hasar görebiliyor. Küçük firmalar için ise durum daha farklı. ABD’de yapılan bir araştırmaya göre, her sene KOBİ’lerin yüzde 40’ı siber saldırıya uğruyor ve bu KOBİ’lerin yüzde 60’ı, altı ay içerisinde iflas ediyor. Bu nedenle KOBİ’lerin süreçlerini dijitalleştirirken güvenliğe yatırım yapmaları şart. İlk etapta iyi bir virüs koruma programı satın almalarını, güçlü şifreler oluşturmalarını ve çalışanlarına eğitim vermelerini öneriyoruz. Bununla birlikte sunduğumuz ticari siber güvenlik paketi ile KOBİ’lerin bir siber saldırı neticesinde oluşabilecek finansal zararlarının ve marka değeri kaybının önüne geçiyoruz” diye konuştu.

DDM’den ulusal ölçekte ücretsiz hizmet

İki yılda dokuz kentte üç bin KOBİ’ye ulaşan Dijital Anadolu Projesi, pandemi dolayısıyla Mayıs ayından bu yana canlı yayın serileriyle sürdürülüyor. TÜRKONFEDveTürkiye İş Bankası işbirliği, BANDWITTçözüm ortaklığında devam eden 2020 programı kapsamında,Dijital Dönüşüm Merkezi’nin(DDM)dehizmetlerini ulusal ölçekte, çevrim içi olarak ücretsiz sunduğuetkinliklere katılım gösteren liderler, KOBİ’lerin dijitalleşme yolculuğuna rehberlik ediyor.Dijital Anadolu Projesi, önümüzdeki dönemde de farklı konu ve konuklarla devam edecek.