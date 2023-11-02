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Dezenflasyon nedir ? Dezenflasyon nasıl olur?

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Dezenflasyon nedir ? Dezenflasyon nasıl olur?
Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, yıl sonu enflasyon beklentisini açıkladı. Açıklama esnasında kullanılan dezenflasyon kelimesinin anlamı ve dezenflasyonun nasıl oluşacağı merak konusu oldu. Peki, dezenflasyon nedir? Dezenflasyon ne demek? Dezenflasyon nasıl olur?

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, yıl sonu enflasyon beklentisini açıkladı. Açıklama esnasında kullanılan dezenflasyon kelimesinin anlamı ve dezenflasyonun nasıl oluşacağı merak konusu oldu. Peki, dezenflasyon nedir? Dezenflasyon ne demek? Dezenflasyon nasıl olur?

DEZENFLASYON NEDİR?

Dezenflasyon; fiyat artış hızının, yani enflasyon oranın zaman içinde azalması anlamına gelmektedir. Yüksek enflasyondan düşük enflasyona geçiş sırasında yaşanan düşen enflasyon sürecini ifade eder.

DEZENFLASYON NASIL OLUR?

Dezenflaston sürecinin nasıl olacağı da merak konusu oldu. Enflasyonun düşme sürecini tanımlayan dezenflasyon, eğer ekonomik bir yükseliş yaşanıyor ve enflasyon gerilemeye başladıysa meydana gelir.

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Ekonomi
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