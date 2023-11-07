Devletten prefabrik evlere destek: Başvuru şartları ve fiyatlar

Ülkemizde meydana gelen son 6 şubat depremi sonrası 200.000 TL olmak üzere Devlet destekli prefabrik ev almak isteyenler için Aile ve Sosyal Hizmetler bakanlığı hizmet binalarından başvuru yapılabilecek.

Prefabrik evlere olan rağbet artıyor

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından, prefabrik evlere olan ilgi büyük ölçüde arttı. Hem uygun maliyetli hem de depreme dayanıklı olmaları, bu evleri cazip kılan faktörler arasında yer alıyor. Devlet, bu konuda vatandaşlara çeşitli destek ve hibe programları sunarak yardımcı olmaya çalışıyor.

Prefabrik ev desteği nasıl alınır?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sunulan prefabrik ev desteğinden yararlanmak isteyen vatandaşlar, belirlenmiş bazı şartları taşımalıdır. Dar gelirli olmak, hane içinde kişi başına düşen gelirin asgari ücrete bir bölü üçünden az olması ve arsanın tamamen başvuru sahibine ait olması gibi kriterler, bu destekten faydalanabilmek için gereklidir. Özel durumlarda (dul, tek ebeveynli aile, engelli veya yaşlı olmak) başvuru kabul edilebilir.

Prefabrik ev fiyatları ve devlet desteği

Prefabrik evler, hem konforlu hem de güvenli yapıları ile tercih edilmekte. Fiyatlar 285.000 TL'den başlarken, oda sayısına bağlı olarak artış gösteriyor. Devlet desteği ile birlikte, 2+1 bir prefabrik evin maliyeti 85.000 TL'ye kadar düşebilir.

Başvuru İşlemleri nasıl?

Prefabrik ev desteğinden yararlanmak isteyen vatandaşlar, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı hizmet binalarına giderek başvuruda bulunabilirler. Başvuru süreci ve gerekli belgeler konusunda detaylı bilgi almak için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının hizmet kuruluşlarına gidilerek yapılabilir.

Bolu’da ve birçok bölgede ülkemizin deprem fay hatlarının geçtiği bilindiği üzere, prefabrik ev yapmak isteyenlerin sayısı her geçen gün artıyor.