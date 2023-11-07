  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Devletten prefabrik evlere destek: Başvuru şartları ve fiyatlar

Devletten prefabrik evlere destek: Başvuru şartları ve fiyatlar

Yayınlanma:
Devletten prefabrik evlere destek: Başvuru şartları ve fiyatlar
Ülkemizde meydana gelen son 6 şubat depremi sonrası 200.000 TL olmak üzere Devlet destekli prefabrik ev almak isteyenler için Aile ve Sosyal Hizmetler bakanlığı hizmet binalarından başvuru yapılabilecek.

Ülkemizde meydana gelen son 6 şubat depremi sonrası 200.000 TL olmak üzere Devlet destekli prefabrik ev almak isteyenler için Aile ve Sosyal Hizmetler bakanlığı hizmet binalarından başvuru yapılabilecek.

Prefabrik evlere olan rağbet artıyor

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından, prefabrik evlere olan ilgi büyük ölçüde arttı. Hem uygun maliyetli hem de depreme dayanıklı olmaları, bu evleri cazip kılan faktörler arasında yer alıyor. Devlet, bu konuda vatandaşlara çeşitli destek ve hibe programları sunarak yardımcı olmaya çalışıyor.

Prefabrik ev desteği nasıl alınır?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sunulan prefabrik ev desteğinden yararlanmak isteyen vatandaşlar, belirlenmiş bazı şartları taşımalıdır. Dar gelirli olmak, hane içinde kişi başına düşen gelirin asgari ücrete bir bölü üçünden az olması ve arsanın tamamen başvuru sahibine ait olması gibi kriterler, bu destekten faydalanabilmek için gereklidir. Özel durumlarda (dul, tek ebeveynli aile, engelli veya yaşlı olmak) başvuru kabul edilebilir.

Prefabrik ev fiyatları ve devlet desteği

Prefabrik evler, hem konforlu hem de güvenli yapıları ile tercih edilmekte. Fiyatlar 285.000 TL'den başlarken, oda sayısına bağlı olarak artış gösteriyor. Devlet desteği ile birlikte, 2+1 bir prefabrik evin maliyeti 85.000 TL'ye kadar düşebilir.

Başvuru İşlemleri nasıl?

Prefabrik ev desteğinden yararlanmak isteyen vatandaşlar, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı hizmet binalarına giderek başvuruda bulunabilirler. Başvuru süreci ve gerekli belgeler konusunda detaylı bilgi almak için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının hizmet kuruluşlarına gidilerek yapılabilir.

Bolu’da ve birçok bölgede ülkemizin deprem fay hatlarının geçtiği bilindiği üzere, prefabrik ev yapmak isteyenlerin sayısı her geçen gün artıyor.

Kaynak:Haber Kaynağı

Ekonomi
Kademeli Emeklilikte Çığır Açacak Yeni Düzenleme! Milyonları İlgilendiren Emeklilik Haberi: Büyük Değişim Kapıda!
Kademeli Emeklilikte Çığır Açacak Yeni Düzenleme! Milyonları İlgilendiren Emeklilik Haberi: Büyük Değişim Kapıda!
İş Hayatında Devrim: Haftada Dört Gün Çalışma Gelecek mi? O Ülkede Tartışma Başladı! Bizde de Olur mu?
İş Hayatında Devrim: Haftada Dört Gün Çalışma Gelecek mi? O Ülkede Tartışma Başladı! Bizde de Olur mu?
EYT Mağdurları İçin Yeni Umut: EMADDER'den Emeklilikte Dev Adım! İşte EMADDER'in Emeklilikte Adalet Planı: Detaylar Açıklandı!
EYT Mağdurları İçin Yeni Umut: EMADDER'den Emeklilikte Dev Adım! İşte EMADDER'in Emeklilikte Adalet Planı: Detaylar Açıklandı!
Galataport Katarlılara Satılacak mı? Ferit Şahenk Görüşüyor İddiası!
Galataport Katarlılara Satılacak mı? Ferit Şahenk Görüşüyor İddiası!
Bankalar promosyon rakamlarını güncelledi ! İşte en yüksek promosyon veren banka !
Bankalar promosyon rakamlarını güncelledi ! İşte en yüksek promosyon veren banka !
Evi Olmayanlara Müjde! Yeni Konut Kredisi Kampanyası Geliyor! İşte Başvuru Şartları
Evi Olmayanlara Müjde! Yeni Konut Kredisi Kampanyası Geliyor! İşte Başvuru Şartları
Çalışanların gözü ocak ayında :Özel sektörde asgari ücret ne olacak?
Çalışanların gözü ocak ayında :Özel sektörde asgari ücret ne olacak?