Devlet vereceği yardımları duyurdu, sadece başvuranlar alabilecek

Devlet tarafından çalışanlara ve çalışmayanlara yönelik yeni destekler duyuruldu! Bu desteklerden yararlanmak için yapmanız gereken tek şey başvuru yapmak. İşte detaylar..

İŞSİZLİK ÖDENEĞİ HANGİ ŞARTLARDA ALINIR

İşsizlik ödeneği alabilmek için belirli koşulların yerine getirilmesi gerekiyor. Bu koşullar şunlar:

Kendi isteği veya kusuru dışında işsiz kalmak.

Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün boyunca sigortalı bir işte çalışmış olmak.

Son 3 yılda toplam 600 gün süreyle sigorta primi ödemiş olmak.

İşten çıkış sonrası 30 gün içinde İŞKUR'a başvuru yapmak da önemli bir zorunluluktur. Bu başvuru süresini aşan kişiler, işsizlik ödeneği alma sürelerini kaybedebilirler. Kendi isteğiyle işten ayrılanlar ise işsizlik ödeneğine hak kazanamazlar.