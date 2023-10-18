Devlet Memurlarına Müjde: Yeni Yılda Fazla Mesai Ücretleri İkiye Katlanıyor!

Türkiye'de devlet memurlarının fazla mesai ücretlerine dair önemli bir değişiklik geliyor. 2024 yılı itibariyle saat başına fazla mesai ücretleri, mevcut 5 lira 40 kuruştan 10 lira 10 kuruşa yükselecek. Bu önemli gelişme, 2024 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nde yer alan bilgilere dayanıyor.

Yüzde 87 Artış: Fazla Mesai Ücretleri Yükseliyor

2023 yılında saat başı fazla mesai ücreti 5 lira 40 kuruşken, yeni yılda yüzde 87'lik bir artışla 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren 10 lira 10 kuruşa çıkacak. Bu artış, devlet memurlarının ek gelirlerini olumlu bir şekilde etkileyecek.

Özel Kalem Müdürlükleri ve Genel Müdürlüklerde Çalışanlara Artan Ödeme

Bakanlıkların özel kalem müdürlüklerinde çalışan makam şoförleri dahil tüm personele, ayda 90 saati geçmemek şartıyla yeni yılda 10 lira 70 kuruş fazla mesai ücreti ödenecek. Bu, bu bölgelerde çalışanların gelirlerinde önemli bir artış sağlayacak.

Üst Düzey Yöneticilere Özel Ödeme

Kurul başkanları, genel müdürler, strateji geliştirme başkanları, valiler, general ve amiraller, Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndaki daire başkanları gibi üst düzey yöneticiler ile rektörler, büyükşehir ve il belediye başkanları ile birlikte çalışan personele ayda 90 saati geçmemek şartıyla saat başına 10 lira 70 kuruş ödeme yapılacak. Bu, üst düzey devlet görevlileri için önemli bir ek ödeme anlamına geliyor.

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü ve Üniversite Personeline Ek Ödeme

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'ne ve üniversitelere bağlı yurtlarda görev yapan personel için ayda 90 saati aşmamak kaydıyla saat başına 10 lira 10 kuruş ek ödeme gerçekleştirilecek. Bu, eğitim sektöründeki çalışanların ek gelir elde etmesine yardımcı olacak.

Milli Eğitim Bakanlığı İdari Personeline Özel İmkan

Mesleki ve teknik eğitim bölgesinde yer alan meslek yüksekokulları ve mesleki ve teknik orta öğretim kurumlarında görev yapan Milli Eğitim Bakanlığı idari personeline, yasal çalışma saatleri sonrasında fiilen yaptıkları fazla çalışma süreleri için ayda 100 saati geçmemek kaydıyla saat başına 17 lira 20 kuruş ödeme yapılacak. Bu, eğitim sektöründe çalışan idari personelin gelirlerinde artış sağlayacak.

Yurt İçi Gündeliklerdeki Değişiklikler

Harcırah Kanunu çerçevesinde yurt içi gündelik ve tazminat tutarları da yeniden belirlendi. Yeni yılda TBMM Başkanı ve Cumhurbaşkanı yardımcılarına ödenecek yurt içi gündelik tutarı 270 liradan 500 liraya yükselecek. Ayrıca, Anayasa Mahkemesi Başkanı, bakanlar, Genelkurmay Başkanı, milletvekilleri, kuvvet komutanları, Jandarma Genel Komutanı, Sahil Güvenlik Komutanı, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı, TBMM Genel Sekreteri, orgeneraller, oramiraller, Yargıtay, Danıştay, Uyuşmazlık Mahkemesi ve Sayıştay başkanlarının yurt içi gündelikleri de 250 liradan 480 liraya çıkacak. Ek göstergesi 8000 ve daha yüksek kadrolarda bulunan memurlar için yurt içi gündelik tutarı 465 lira olacak, en alt kademedeki memurlara ise 400 lira ödeme yapılacak.