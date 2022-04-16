Devlet ile vatandaşın BES’teki birikimi 300 milyar liraya koşuyor

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) katılımcıların fon tutarı ile devlet katkısı fon tutarının toplam büyüklüğü olan 258 milyar 125,4 milyon lira ile otomatik katılımla sisteme dahil olanların biriktirdiği 18 milyar 103,9 milyon lira dikkate alındığında, sistemin toplam büyüklüğü 276 milyar 229,3 milyon liraya ulaştı.

Bireylerin emeklilik dönemlerinde refah seviyelerinin düşmemesini hedefleyen, aynı zamanda yurt içinde uzun vadeli tasarruf seviyesini yükselterek yarattığı fonlarla ülke ekonomisine katkı sağlayan BES, Türkiye'de 27 Ekim 2003'te başlayarak 19. yılına doğru emin adımlarla ilerliyor.

Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM), BES'e ilişkin istatistiki verileri otomatik katılımın getirilmesinin ardından "BES istatistikleri" ve "OKS istatistikleri" şeklinde iki ayrı başlık altında yayımlıyor.

BES'ten emekli sayısı 175 bin 258’e ulaştı

AA muhabirinin EGM verilerinden derlediği bilgilere göre, 31 Mart itibarıyla sistemdeki katılımcı sayısı 7 milyon 274 bin 272 oldu.

Söz konusu dönemde katılımcıların fon tutarı 232 milyar 513,2 milyon lirayı bulurken, devlet katkısı fon tutarı da 25 milyar 612,2 milyon lira olarak gerçekleşti. Böylelikle katılımcıların fon tutarı ile devlet katkısı fon tutarının toplam büyüklüğü 258 milyar 125,4 milyon lira oldu.

31 Mart itibarıyla BES'ten emekli olan kişi sayısı da 175 bin 258’e ulaştı.

BES ve OKS katılımcılarının 182 milyar 921,7 milyon lirası faizli fonlarda

BES katılımcı fon tutarının 176 milyar 11,3 milyon lirası faizli fonlarda, 56 milyar 501,9 milyon lirası ise faizsiz fonlarda değerlendirilirken, devlet katkısı fon tutarının 22 milyar 729,9 milyon lirası faizli, 2 milyar 882,3 milyon lirası da faizsiz fonlarda bulunuyor.

OKS'deki 6 milyon 194 bin 372 çalışanın biriktirdiği 18 milyar 103,9 milyon liralık fon tutarının ise 6 milyar 910,4 milyon lirası faizli fonlarda, 11 milyar 193,5 milyon lirası faizsiz fonlarda yer alıyor. Böylelikle BES ve OKS katılımcı fonlarının 182 milyar 921,7 milyon lirası faizli, 67 milyar 695,4 milyon lirası faizsiz fonlarda değerlendiriliyor.