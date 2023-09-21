Devlet Durumu Kötü Olan Kişilere 4 Bin TL Ödeme Yapmak İçin Düğmeye Bastı..

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Türkiye'de ekonomik olarak zor durumda olan vatandaşlarına yönelik büyük bir yardım programını hayata geçiriyor. Eylül ayı itibarıyla başlatılan bu program, milyonlarca aileye finansal destek sağlayacak.

SOSYAL DEVLET ANLAYIŞININ BİR YANSIMASI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Türkiye'deki sosyal devlet anlayışının bir yansıması olarak, vatandaşların ekonomik sıkıntılarını hafifletmek amacıyla bu programı başlattı. Özellikle pandemi döneminin etkilerini hisseden ve iş kaybı yaşayan aileler için büyük bir destek olan bu yardımlar, temel ihtiyaçların karşılanmasında önemli bir rol oynayacak.

GENİŞ KAPSAMLI DESTEKLER

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın bu yardım programı sadece aylık ödemelerle sınırlı değil. Ayrıca, evde bakım maaşları ve aile destek programları gibi farklı sosyal yardım kalemleri için de ödemeler yapılmaktadır. Bu geniş kapsamlı yardımlar, ailelerin maddi sıkıntılarını bir nebze olsun hafifletmek amacıyla tasarlanmıştır.

AİLELER İÇİN ÖNEMLİ BİR NEFES

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bu destek ödemelerinin aileler için büyük bir öneme sahip olduğunu vurguluyor. Ortalama olarak hane başına 3571 TL olan bu destek ödemeleri, ailelerin çocuklarının temel ihtiyaçlarını ve eğitim masraflarını karşılamalarına yardımcı oluyor. Bakan Göktaş, Eylül ayında toplamda 579 milyon TL ödeme yapıldığını açıkladı.