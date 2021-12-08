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Dernek, vakıf, sandık ve diğer kuruluşlardan BES'e aktarım hakkında yönetmelik

Dernek, vakıf, sandık ve diğer kuruluşlardan bireysel emeklilik sistemine (BES) aktarım hakkında yönetmelik Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Dernek, vakıf, sandık ve diğer kuruluşlardan BES'e aktarım hakkında yönetmelik

Yönetmelik, esas itibarıyla, aktarım imkanından faydalanmak isteyen kuruluşlar ve üyelerinin, istedikleri takdirde, ilgili kuruluşlarda bulunan emeklilik haklarını bireysel emeklilik sistemine aktarabilmesine ilişkin usul ve esasları düzenliyor.

Aktarım yapan üyenin BES’e yapacağı katkılar için başta devlet katkısı olmak üzere, profesyonel fon yönetimi hizmeti, birikimlerin günlük takip kolaylığı ve çeşitli vergi avantajlarından faydalanması hedeflenmekte ve farklı statülerde klasik usulde kurulmuş yapılardan herhangi bir hak kaybı olmaksızın modern bir emeklilik sistemine geçiş fırsatı tanınacak.

Katılımcıların aktarım öncesi üye olarak ilgili kuruluşlarda geçirdiği süreler de aktarılan tutara bağlı olarak hesaplanarak BES’e aktarılacak.

Bu yönüyle herhangi bir süre kaybı yaşamayan ve BES’ten emeklilik süresi kazanan üyeler BES kuralları çerçevesinde emeklilik hakkını kullanabilecek.

Söz konusu kuruluşlara yetim statüsünde dahil olmuş 18 yaşından küçüklerin de BES’e aktarım yapabilmesine fırsat tanınacak.

Böylece BES’e aktarım yapılmasının önündeki tüm engeller kaldırılacak. Aktarım yapılan Kuruluşlardan halihazırda emekli aylığı almakta olan üyeler de emeklilik gelir planlarına doğrudan aktarım yaparak, BES’ten programlı geri ödemeler alabilecek.

Aktarımdan faydalanacak üyelerin asgari üç yıl boyunca BES’te kalması gerekiyor. Bu süre zarfında emeklilik şirketi değişikliği de yapılamayacak. 2022 yılında içerisinde aktarımların başlaması ve ilk etapta sisteme 4-5 milyar TL dolayında bir fonun aktarılması bekleniyor.

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