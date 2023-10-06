Depremzedelere Müjde! Resmi Gazetede Yayınlandı: Kredi ve Hibe Desteği Hazır
Yayınlanma:
06 Ekim 2023 Cuma 09:26
Depremler, can kayıplarının yanı sıra maddi hasarlarıyla da gündeme gelir. Türkiye'de son yaşanan 6 Şubat depremleri sonrasında devlet, hasar gören binalar ve iş yerleri için kredi ve hibe desteği sunmaya karar verdi. Bu haberimizde, depremzedelere sunulan bu destekleri detaylandırdık.
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Depremler, can kayıplarının yanı sıra maddi hasarlarıyla da gündeme gelir. Türkiye'de son yaşanan 6 Şubat depremleri sonrasında devlet, hasar gören binalar ve iş yerleri için kredi ve hibe desteği sunmaya karar verdi. Bu haberimizde, depremzedelere sunulan bu destekleri detaylandırdık.
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Deprem Kredisi Nedir? Kimlere Verilir?
6 Şubat depremleri sonucu orta ve üzeri hasarlı bina sahibi olan gerçek ya da tüzel kişilere hibe ve yapım kredisi desteği sunulmaktadır.
Deprem kredisi, iki yıl ödemesiz olup toplamda azami on yıl vadeli ve faizsiz bir şekilde kullandırılmaktadır. Bu destekten yararlanmak isteyen hak sahipleri, sadece bir konut ve bir işyeri için başvuruda bulunabilecektir.
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Cumhurbaşkanı Kararı ve Resmi Gazete Yayını
Bu önemli karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla hayata geçirilmiştir. Resmi Gazete'de yayımlanan bu kararla, depremzedelere finansal destek sunulması resmen yürürlüğe girmiştir. Krediler, konut için 750 bin TL, ahırı bulunan konutlar için 1 milyon TL, ve iş yeri için ise 400 bin TL'ye kadar olabilir.
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Hibe Yardımı: Ne Kadar ve Nasıl?
Hibe desteği, nakit olarak konut için 750 bin TL, iş yeri için 400 bin TL olarak belirlenmiştir. Bunun yanında, inşaat malzemesi şeklinde ayni yardımlar da yapılabilmektedir. Aynı zamanda, yapı denetimi ve benzeri işler için bölüm başına 40 bin TL nakit hibe verilmektedir.
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Kredi ve Hibe Başvuruları Nasıl Yapılır?
Depremzedeler, hak sahipliği ve diğer şartları taşıdıklarını belgelendikleri takdirde e-Devlet üzerinden ya da doğrudan il müdürlüklerine başvuruda bulunabilecektir. Başvurular, il müdürlüklerince incelenecek ve uygun görülen başvurular onaylanacaktır. Özellikle kredi geri ödemeleri ve hibe kullanımları konusunda belirlenen kurallar ve süreler oldukça önemlidir.
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Türkiye, deprem gerçeğiyle yaşayan bir ülkedir ve bu tür doğal afetler sonrasında vatandaşlara sunulan maddi destekler, toplumun yeniden ayağa kalkması için büyük bir öneme sahiptir. Bu destekler, depremzedelerin yaşadığı maddi zorlukları hafifletmekte ve toplumsal dayanışmanın bir yansıması olarak karşımıza çıkmaktadır. Deprem sonrasında bu tür desteklere başvurmayı düşünen vatandaşların, süreçleri yakından takip etmeleri ve gerekli şartları taşıdıklarından emin olmaları oldukça önemlidir.