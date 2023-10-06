Depremzedelere Müjde! Resmi Gazetede Yayınlandı: Kredi ve Hibe Desteği Hazır

Deprem Kredisi Nedir? Kimlere Verilir?

6 Şubat depremleri sonucu orta ve üzeri hasarlı bina sahibi olan gerçek ya da tüzel kişilere hibe ve yapım kredisi desteği sunulmaktadır. Deprem kredisi, iki yıl ödemesiz olup toplamda azami on yıl vadeli ve faizsiz bir şekilde kullandırılmaktadır. Bu destekten yararlanmak isteyen hak sahipleri, sadece bir konut ve bir işyeri için başvuruda bulunabilecektir.