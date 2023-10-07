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Depremzedelere büyük kredi ve hibe desteği

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Depremzedelere büyük kredi ve hibe desteği
Yerinde Dönüşüm kapsamında depremzede vatandaşlara verilecek. Hibe ve faizsiz kredi desteği artırıldı.

Yerinde Dönüşüm kapsamında depremzede vatandaşlara verilecek. Hibe ve faizsiz kredi desteği artırıldı.

Depremzedelere yerinde yapılacak konutlar için hibe ve kredi desteği sunan Cumhurbaşkanlığı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu kapsamda deprem bölgesindeki hak sahiplerine konut için 750 bin lira, iş yeri için ise 400 bin liralık hibe verilecek.

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Depremzedeler ayrıca orta ve üzeri hasarlı yapıların yerinde yapılması amacıyla konut için 750 bin, içinde ahırı da bulunan konut için 1 milyon, iş yerleri için ise 400 bin liralık kredi desteğinden faydalanabilecek. Kredilerin yüzde 10'u peşin ödenecek.

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