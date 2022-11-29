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Depolamalı rüzgar ve güneş enerjisi yatırımları için 110 milyar dolarlık rekor başvuru

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, depolamalı rüzgar ve güneş enerjisi yatırımları için 110 milyar dolarlık rekor başvuru geldiğini duyurdu.

EKONOMİ 29.11.2022, 10:59
Depolamalı rüzgar ve güneş enerjisi yatırımları için 110 milyar dolarlık rekor başvuru

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, EPDK tarafından hazırlanan ve 19 Kasım'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren elektrik depolama düzenlemesi sonrasında, depolamalı rüzgar ve güneş santrali kurmak için yapılan başvurulara ilişkin son gelişmeleri  değerlendirdi.

Depolama düzenlemesinin enerji sektöründe çığır açtığını vurgulayan Yılmaz, "Öncelikli hedefimiz enerji arzımızı artırmak ve elbette bunu yerli ve yenilenebilir kaynaklarımızla yapmak. Artık depolama sistemleriyle yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı santrallerimiz de baz yük santralleri gibi çalışabilecek." diye konuştu.

Yılmaz, bu kapsamda daha fazla yenilenebilir enerji kapasitesinin sisteme dahil edilebileceğini ve Türkiye'nin arz güvenliğinin güçleneceğini dile getirdi.

Yerli teknoloji ve batarya üretiminin gelişimi hızlanacak

Emre amade kapasitenin artırılmasıyla sistem güvenliğinin pekiştirileceğine ve kesintili üretimden dolayı sıkıntı yaşayan sistem işletmeciliğinin rahatlatılacağına işaret eden Yılmaz, başvurulara ilişkin şu verileri paylaştı:

"Düzenleme yayımlanalı henüz 2 hafta olmadan kurumumuza depolamalı rüzgar ve güneş santrali kurmak için rekor düzeyde başvuru yapıldı. Şu anda 110 milyar dolara ulaşan bir yatırım talebi söz konusu. Mevcut kapasite dikkate alındığında, bu miktarın 40-45 milyar dolarının sahaya yansımasını bekliyoruz. Yatırımcının ortaya koyduğu bu iştah sektörümüz ve ülkemiz için gurur verici. Biz bu düzenlemeyi, ülkemizin potansiyeline inanarak ve yatırımcımıza duyduğumuz güvenin boş çıkmayacağını bilerek yaptık. 'Enerji sektöründe yeni bir dönem başlıyor' derken bu içi boş bir söylem değildi. Sadece yatırım tutarı olarak değil, istihdam, yerli teknolojilerin ve batarya üretiminin gelişimi noktasında da ülkemizi çok güzel günler bekliyor. Bu süreçte bize daima destek olan Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Bakanlığımıza da teşekkür ediyoruz."

Başvuruların 334'ü depolamalı güneş, 575'i depolamalı rüzgar tesisleri için

Yılmaz, EPDK'ye şu ana kadar yapılan başvuruların kurulu güç olarak 67 bin 349 megavata karşılık geldiğini belirtti.

Hali hazırda 909 adet başvuru yapıldığını aktaran Yılmaz, bunlardan 19 bin 881 megavat kurulu gücündeki 334 başvurunun güneş enerjisine dayalı depolamalı elektrik üretimi, 47 bin 468 megavat kurulu gücündeki 575 başvurunun ise rüzgar enerjisine dayalı depolamalı elektrik üretimi tesisi kapsamındaki başvurular olduğunu bildirdi.

Elektrik depolamalı rüzgar ve güneş santrallerine ilişkin düzenleme, söz konusu santrallerin kesintili kaynak kapasitesinden bağımsız olarak değerlendirilmesi, herhangi bir kapasite tahsis yarışmasından bağımsız olarak bağlantı görüşü oluşturulabilmesi ve rüzgar santralleri için ölçüm zorunluluğunun aranmaması gibi değişiklikleri içeriyor.

Düzenleme, elektrik depolama tesisi kurmayı taahhüt eden yatırımcıların, taahhüt ettikleri depolama tesisinin kurulu gücü kadar rüzgar ve güneş enerjisi projesi kurmak için ön lisans başvurusunda bulunmasına da imkan sağlıyor.

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