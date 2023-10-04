Denizbank Düğmeye Bastı! Faizsiz Kredi Kampanyası Başlattı..

ürkiye'de ekonomik zorluklar arttıkça, bankalar vatandaşlara finansal destek sunmaya devam ediyor. Denizbank da bu desteklerden birini sunarak ihtiyaç sahibi müşterilerine faizsiz kredi fırsatı tanıyor.

İşte Denizbank'ın sunduğu bu kampanyanın detayları:

Kampanya, 18 Eylül 2023 ile 20 Ekim 2023 tarihleri arasında geçerlidir.

Faizsiz kredi fırsatından yararlanmak isteyenler için ilk adım DenizBank MobilDeniz uygulamasını indirip "Müşteri Ol" butonu üzerinden kayıt yapmaktır.

Faiz oranı, başvuru anında Kredi Kayıt Bürosu (KKB) puanına, genel borçluluk durumuna ve başvuru kanalına göre değişebilir.

Sigortasız kredi tercih edilmesi durumunda, faizsiz kredi kampanyası geçerli olmayacak ve faiz oranları kredi başvurusu özelinde belirlenecektir.

Kampanya kapsamında kullanılabilecek minimum kredi tutarı 1.000 TL, maksimum kredi tutarı ise 10.000 TL olarak belirlenmiştir.

Maksimum vade süreleri, kredi tutarına göre değişmektedir. 100.000 TL ve üzeri krediler için 12 ay, 50.000 TL - 100.000 TL aralığındaki krediler için 24 ay, 50.000 TL ve altındaki krediler için ise maksimum 36 ay vade seçenekleri sunulmaktadır.

Son başvuru tarihi 20 Ekim 2023'tür.

Denizbank'ın faizsiz kredi kampanyası, ihtiyaç sahibi vatandaşların ekonomik sıkıntılarını hafifletmek ve finansal destek sağlamak amacıyla sunulmaktadır. Kampanya hakkında daha fazla bilgi ve başvuru detayları için Denizbank şubelerine veya resmi internet sitesine başvurabilirsiniz. Faizsiz kredi fırsatını kaçırmamak için son başvuru tarihi olan 20 Ekim 2023'e kadar başvurunuzu yapabilirsiniz.

Denizbank, müşterilerine sunduğu bu kampanya ile finansal ihtiyaçlarını karşılamak isteyenlere önemli bir destek sunuyor. Faizsiz kredi fırsatı, vatandaşların mali yükünü hafifletmeye yardımcı olabilir ve ekonomik anlamda rahatlama sağlayabilir. Bu fırsatı kaçırmadan Denizbank'a başvurarak finansal destek alabilirsiniz.