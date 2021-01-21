Demir ve demir dışı metaller sektörü 2021’de 10 milyar dolar ihracat hedefliyor

İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Başkanı Tahsin Öztiryaki, 2021'de 10 milyar dolar ihracata ulaşmayı hedeflediklerini belirterek, “1-19 Ocak itibarıyla ihracatımızı yüzde 15,4 artırmışız, yaklaşık 420 milyon dolar ihracat yapmışız. Veriler, hedefimizi destekliyor.” dedi.

Öztiryaki, demir ve demir dışı metaller sektörünün 2020 gerçekleşmeleri ve 2021 hedeflerine ilişkin çevrim içi düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, İDDMİB’in, alüminyum, bakır, mutfak eşyası, endüstriyel mutfak, yapı malzemeleri, metal hırdavat, döküm, kaynak malzemeleri ve metal ambalaj gibi alt sektörlerin çatı birliği konumunda bulunduğunu anımsattı.

Demir ve demir dışı metaller sektörü olarak geçen yıl 8,4 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini, genel ihracattan 4,6 pay aldıklarını, yüzde 1,5 ihracat artışına ulaştıklarını, sanayi sektörleri arasında en çok ihracat gerçekleştiren 6’ncı sektör olduklarını aktaran Öztiryaki, 2020 yılında 8 bin üyeye ulaştıklarını söyledi.

Öztiryaki, en çok ihracat yapılan ülkelerin sırasıyla Almanya, İtalya, İngiltere, ABD, Irak, Fransa olduğunu belirterek, hedef ülkeler arasında ABD’nin ve Irak’ın önemli bir yer tuttuğunu vurguladı.

2021 yılı içerisinde 10 milyar dolar ihracata ulaşmayı hedeflediklerini aktaran Öztiryaki, “1-19 Ocak itibarıyla ihracatımızı yüzde 15,4 artırmışız, yaklaşık 420 milyon dolar ihracat yapmışız. Veriler, hedefimizi destekliyor. Bundan sonraki aylarda daha fazla ihracat yapacağımızı hesaba katarsak 2021 yılında 10 milyar dolar ihracatı yakalayacağımıza inanıyoruz.” şeklinde konuştu.

Öztiryaki, ciddi bir şekilde Ur-Ge projeleri yapan ihracatçı birlikleri arasında yer aldıklarını belirterek, bu tür projelerin devamını önemli gördüğünü söyledi.

Dünyada çeşitli noktalarda kurulu olan ham madde depolarının dünya ile ticaretini sağlayan bir sistem olan LME depolarının Türkiye’de bulunmadığına işaret eden Öztiryaki, yeni bir bakış açısıyla bunun hayata geçirilmesi için çaba gösterdiklerini kaydetti.