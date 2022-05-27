DEİK Başkanı Olpak: İhracatımızda hedefimiz olan 250 milyar doları yakalayacağız

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, "İhracatımız, geçen yılı yüzde 33 artışla kapattıktan sonra, olumsuz jeopolitik gelişmelere rağmen ilk üç ayı yüzde 20,6 artışla kapattı. Bu da gösteriyor ki hedefimiz olan 250 milyar doları yakalayacak ve hatta üzerine çıkabileceğiz." dedi.

DEİK'in yeni merkezinin açılışı ve Ustalara Saygı Ödül Töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Törende, DEİK yolculuğunun 37 yıl önce bir ofisin küçük bir odasında başladığını dile getiren Olpak, geçen ay itibarıyla taşındıkları 3 bin 520 metrekarelik yeni merkezde 27 çalışma bölümü ve 9 toplantı odası olduğunu belirterek, merkezin özelliklerine ve sağladığı avantajlara ilişkin bilgi verdi.

Olpak konuşmasında, bu yıl Rusya-Ukrayna savaşının, Çin'in sıfır Kovid-19 politikası sebebiyle aldığı önlemlerin, tedarik zincirlerinde devam eden aksaklıkların, başta enerji ve gıdada olmak üzere tüm ülkelerde tarihi yüksek seviyelerde enflasyon şekliyle küresel ekonominin önüne çıktığını vurguladı.

Küresel ekonomideki söz konusu dalgalanmanın, gıda ve enerji güvenliğiyle lojistik alanlarında sorunlar oluştururken, aynı zamanda fırsatları da beraberinde getirdiğine işaret eden Olpak, şunları kaydetti:

"Yılbaşında yüzde 5 olacağı açıklanan küresel büyüme, jeopolitik gelişmelere bağlı olarak, aşağıya doğru revize edilmiş durumda. En büyük ticari ortağımız Avrupa Birliği'nde yılbaşında yüzde 4 olarak açıklanan büyüme tahmini, geçen hafta 2,7'ye revize edildi. IMF, geçen ay güncellediği tahminlerde küresel büyümeyi 4,3'ten 3,6'ya, avro bölgesinin büyümesini ise 3,9'dan 2,8'e indirdi. Bir yandan dünya genelinde büyüme tahminleri aşağı doğru revize edilirken, bir yandan da enflasyonun artması küresel bir stagflasyon tehdidini de beraberinde getirebilir. Ülkemizin ise bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 7 bandında bir büyüme göstermesini bekliyoruz. İhracatımız, geçen yılı yüzde 33 artışla kapattıktan sonra, olumsuz jeopolitik gelişmelere rağmen ilk üç ayı yüzde 20,6 artışla kapattı. Bu da gösteriyor ki hedefimiz olan 250 milyar doları yakalayacak ve hatta üzerine çıkabileceğiz."

"Profesyonel kadrolarımızla bir takım bilinciyle hareket ediyoruz"

Görev tanımı Türk özel sektörünün tüm dış ekonomik ilişkilerini yürütme, iş dünyasının ihracatını artırma ve ticaretini geliştirme çalışmalarına yardımcı olmak olan bir iş platformu olarak, iş dünyasına güven verdiklerini aktaran DEİK Başkanı Olpak, tüm dünyaya yayılmış 148 iş konseyi, karşı kanat kuruluşları, kurucu kuruluşları ve profesyonel kadrolarıyla bir takım bilinci içinde hareket ettiklerini dile getirdi.

Olpak, DEİK olarak, teknoloji ve dijitalleşmenin öneminin farkında olduklarını, bu kapsamda Dijital Teknolojiler İş Konseyi'ni kurduklarını belirtti.