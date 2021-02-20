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Davut Doğan daha çok çalışmalıyız mesajı ile ilerliyor

Doğanlar Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan, yeni mesajlarının “Daha çok çalışmamız gerekiyor. Çok” olduğunu belirterek, “Şu anda 4 sektör 8 marka ve 2500 çalışanı ile Türkiye’nin en hızlı büyüyen kurumları arasında yer alıyoruz ama daha fazla iş ve aş yaratmalıyız” dedi.

Davut Doğan daha çok çalışmalıyız mesajı ile ilerliyor

Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı Davut Doğan’ın yaptığı Türkiye’nin aile anayasasını hazırlayarak kurumsallaşma yolunda örnek olan Doğanlar Holding yeni bir sloganla yolunu davam ediyor. “Daha çok çalışmamız gerekiyor. Çok” mesajı ile yeni dönemin başlatan Doğanlar Holding şu anda 4 sektör 8 marka ve 2500 çalışanı ile Türkiye’nin en hızlı büyüyen kurumları arasında yer alıyor.

4 sektör 8 markanın 400 noktada halka ulaştığını, 2 tasarım merkezi ile dünya ile rekabet ettiklerini söyleyen Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan “20 üretim tesisi ile Türkiye’de ve dünyada büyümeye devam ediyoruz” dedi ve şöyle devam etti: “Balkanlardan Avrupa’ya Asya’dan Afrika’ya dünyanın her yerine ulaşmayı hedefliyoruz. En yeni işlerimizden biri Biotrend Enerji ile yenilenebilir enerji alanında yarattığımız farkı, daha fazla kişiye duyurma şansı yakalayacak bir adım atıp halka açılıyoruz. Şu günlerde bunun heyecanı içindeyiz. Doğtaş ve Kelebek ile mobilyada Türkiye’nin en değerli markaları arasındayız. Doğtaş Kelebek İlk 100 marka arasında yer alıyor. Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance tarafından her yıl hazırlanan 2020 verileri yayınlandı. Bu yılki raporda Doğtaş Kelebek Türkiye’nin en değerli 100 markası arasında yer aldı. Yeni yatak markamızda çok büyük çıkış yakalamayı hedefliyoruz. Lova yatak yeni dönemde büyük bir çıkış yakalayacak. Perakende ve inşaatta yeni dönemde çok süprizlerimiz olacak.”

Kelebek Mobilya’nın bu yıl 85’inci yıldönümünün kutlanacağını belirten Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan, “Kelebek Atatürk’ün imzası ile açılan Türkiye’nin ilk modüler mobilya markasıdır. Bu anlamda çok köklü bir geçmişi olan ve Türkiye’deki hemen herkesin bir şekilde temas ettiği ve güvendiği markalardan birisidir. ‘Biga’dan Sevgilerle’ diyerek tek bir mağaza ile yola çıkan ve kısa sürede Türkiye’de ve yurtdışında çok sayıda mağaza ile büyümeyi başaran Doğtaş ise kaliteyi dekorasyonda tarz anlayışıyla sunan ve bu anlamda mobilya sektörüne öncülük eden bir markadır. Böyle iki büyük markayı birleştiren ve hepsi kendi alanında uzman Lova yatak, Kelebek Mutfak ve Ruumstore.com markaları ile de anlamlı yolculuğunu sürdüren grubumuzun ise bu şekilde başarılara imza atması tesadüf değil, büyük bir emek, özveri ve disiplinli çalışmanın sonucudur. Ama bunu yeterli bulmuyoruz. Daha çok iş ve aş yaratmak için daha çok çalışmamız gerekiyor. Hep birlikte başaracağız bunu” diye konuştu.

YENİGÜN HABER MERKEZİ

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