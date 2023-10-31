Cumhuriyet’in 100. yılında Dijital Ekonomi Zirvesi düzenlendi

Ülkemizin 2012 yıllarından itibaren yoğunlaşan e-Fatura ile başlayan e-Belge uygulamalarında global ölçekte başarıya imza attığını kaydeden Uyumsoft Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Önder, “e-Fatura ile başlayan e-belge uygulamalarında global ölçekte başarıya imza attık.” dedi.

e-Belge (e-Fatura, e-Arşiv, e-Defter vs) uygulamalarını ülkemizde yaklaşık 1 milyon işletmenin kullandığını anlatan Mehmet Önder, böylece işletmelerin iş süreçlerini uçtan uca dijital dönüşümle yönetmeye başladıklarını söyledi.

Cumhuriyet’in 100. yılında Dijital Ekonomi Zirvesi, geçtiğimiz günlerde İstanbul Topkapı Üniversitesi Kazlıçeşme Yerleşkesi Konferans Salonunda düzenlendi.

Zirvenin açılış konuşmasını, İstanbul Topkapı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emre Alkin, İstanbul Topkapı Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Barış Bulunmaz, Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı ve İstanbul Topkapı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Nihat Kırmızı ve Gazeteci Celal Toprak yaptı.

Uyum Akademi Yaz Staj Okulu hakkında bilgiler verdi

Uyumsoft’un üniversite öğrencilerine yönelik gerçekleştirdiği Uyum Akademi Yaz Staj Okulu hakkında bilgiler veren Mehmet Önder, gelecek yıl 16.’nın düzenleneceği Uyum Akademi Yaz Staj okulunda yazılım ve endüstri staj gruplarının açılmaya devam edeceğini belirtti. Yaz Staj Okulu’na katılan Yazılım staj grubuna C#, ASP. NET, SQL eğitimleri verilirken; Endüstri staj grubuna Uyumsoft ERP’de Mali İşler, Malzeme Lojistik, Üretim, İnsan Kaynakları yönetimi modüllerinde eğitimlerin verildiğini ifade eden Mehmet Önder, Topkapı Üniversitesi’nde yazılım, matematik, endüstri mühendisliği, işletme gibi farklı birimlerde okuyan öğrencilerin bu staj programına başvurabileceğini anlattı. Gençleri ve genç girişimcileri her platformda desteklemeye devam edeceklerinin altını çizen Mehmet Önder, bugüne kadar Uyumsoft’un desteği ve katkılarıyla yaklaşık 50’ye yakın firmanın iş hayatına başladığını da sözlerine ekledi.

Zirvede oturumlar düzenlendi

Düzenlenen ilk oturumun konusu, “İletişimin Geleceği: Dijitalleşme ve Yeni Stratejileri” oldu. Moderatörlüğünü İstanbul Topkapı Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Barış Bulunmaz yaptığı ilk oturumda, Doğa Sigorta Kurumsal İletişim Müdürü Seda Güler, İhlas Medya Reklam Grubu Başkan Yardımcısı Volkan Ormanlı ve Oğuz Holding CEO’su Enes Örer birer konuşma gerçekleştirdi.

Gazeteci Celal Toprak’ın moderatörlüğünü yaptığı “Yazılım ve Tasarım: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm” ikinci oturumunda, Uyumsoft Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Önder, e-Belge uygulamaları ve dijital dönüşüm hakkında bilgiler verdi.

YAPDER Dijital İletişim Platformu Başkanı Doğukan Kılıç’ın moderatörlüğünü yaptığı “Yapay Zeka ve Nesnelerin İnterneti: Nereye Gidiyoruz” üçüncü oturumunda, NLK Bilgi Teknolojileri Yönetim Kurulu Başkanı Nalan Kurt, Yenasoft CEO'su Cem Şiroğlu ve Tempo BPO CEO’su ve Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Akar görüşlerini aktardı.

Zirvede, YAPDER Dijital İletişim Platformu Başkanı Doğukan Kılıç, “Gastronomi ve Yapay Zeka” sohbetinde Hasan Usta Kebap Kurucu Ortağı İzzettin Oral ile bir söyleşi düzenledi. Doğa Sigorta Hasar Denetim ve Lojistik, AR&GE ve İş Geliştirme Grup Müdürü Duran Çakı ise, “Sigortacılığın Dijital Yolculuğu ve TOGG Projesi” hakkında bilgiler anlattı.