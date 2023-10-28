Cumhuriyet’in 100. Yılına Özel Emekli İkramiyesi Detayları ve Ödeme Tarihi: 2023 Cumhuriyet Bayramı İkramiyesi Ne Zaman Yatacak?

Emekli vatandaşlarımız, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı'ndan aldıkları maaşlarla hayatlarını sürdürmektedirler. Ancak bu bayram, emeklilere özel bir müjdeyle farklılaşıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasına göre, Cumhuriyet Bayramı'nda emeklilere özel 5 bin TL ikramiye verilecek. Peki, bu ödeme ne zaman ve hangi şartlarla yapılacak?

Emekli İkramiyesi Nedir ve Ne Zaman Ödenecek?

Cumhuriyet'in 100. yılı anısına emekli vatandaşlarımıza özel bir ikramiye verilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına göre, bu ikramiye Kasım ayının ilk haftasında emekli vatandaşlarımızın hesaplarına yatacak.

Hangi Emekliler Bu İkramiyeden Faydalanacak?

Bu özel ikramiyeden faydalanabilmek için bazı şartların oluşması gerekiyor. Öncelikle hem emekli olup hem de aktif olarak çalışan bireyler bu ikramiyeden faydalanamayacaklar. Emekli olup da BAĞ-KUR’a tabi olarak çalışan bireyler de bu ikramiyeden yararlanamayacaklar.

Emekli İkramiyesi Ödemelerinin Detayları

Ödemenin miktarı, emekli maaşının türüne göre değişiklik gösterebilir. Özellikle dul ve yetim aylığı alan bireyler için ödeme, alınan aylığın oranına bağlı olarak değişkenlik gösterecektir. Örneğin, ölen eşinden dolayı yüzde 50 oranında aylık alan bir birey 2.500 TL alacakken, eşine ve iki çocuğuna ölüm aylığı bağlanmışsa eşe 2.500 TL, çocuklarına ise kişi başına 1.250 TL ödeme yapılacaktır.

Birden Fazla Emekli Aylığı Alanlar İçin Ödeme Detayları

Sosyal Güvenlik Kurumu'na bağlı olarak birden fazla emekli aylığı alan bireyler de bulunmaktadır. Bu bireyler için 5.000 liralık ödeme, sadece en yüksek ödemeye hak kazandıkları dosya üzerinden yapılacaktır.