Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat tutarlarına ulaştık

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, haziran ayı ihracatının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 47 artışla 19,8 milyar dolara, 6 aylık ihracatın da geçen yıla oranla yüzde 40 artışla 105 milyar dolara yükseldiğini belirterek, "Söz konusu değerler hem aylık hem çeyreklik hem de altı aylık bazda Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat tutarlarıdır." dedi.Bakan Muş, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile Bakanlık Konferans Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında, haziran ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı.

Bu yılın ilk beş ayında ihracatta sergilenen güçlü performansın, haziran ayında artarak devam ettiğini vurgulayan Muş, "Haziran ayı ihracatımız geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 47 artışla 19,8 milyar dolara yükselmiştir. Bu sayede ilk altı ayda ihracatımızı, geçtiğimiz yıla oranla yüzde 40 artışla 105 milyar dolar seviyesine taşımış durumdayız. Söz konusu değerler hem aylık hem çeyreklik hem de altı aylık bazda Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat tutarlarıdır." diye konuştu.

Muş, son 12 aylık ihracat değerinin 199 milyar 567 milyon dolar ile bugüne kadar gerçekleşen "en yüksek 12 aylık ihracat" olduğuna işaret ederek, "Normalleşme adımlarıyla Orta Vadeli Program'da yer alan 2022 hedefi olan 198 milyarı da aşıp ihracatımızı 200 milyar doların çok daha ötesine taşıyacağımıza inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.