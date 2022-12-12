Cumhuriyet'in 100. yılında 450 milli yük vagonu üretilecek

Ulusal ve uluslararası demir yolu sektöründe kullanılan farklı tip ve özellikteki yük vagonlarının bakım, onarım ve imalatını yapan, her türlü raylı sistem aracına ait yedek parçaların üretimini gerçekleştiren TÜRASAŞ Sivas Bölge Müdürlüğü yaklaşık 1000 çalışanıyla hizmet veriyor.

Avrupa standartlarında üretim yapılan vagon üretim fabrikası, vagon onarım fabrikası ve metal işleri imalat fabrikası olmak üzere üç ana fabrikadan oluşan Sivas Bölge Müdürlüğü, son yıllarda milli yük vagonu imalatıyla ön plana çıkıyor.

TÜRASAŞ Sivas Bölge Müdürü Atanur Karadağ, AA muhabirine, 1939 yılında kurulan fabrikanın her geçen yıl teknolojik gelişmelere ayak uydurarak üretimine devam ettiğini söyledi.

Fabrikalarında Avrupa standartlarında 6 çeşit yük vagonu ürettiklerini belirten Karadağ, son olarak milli yük vagonu imal etmeye başladıklarını hatırlattı.

Karadağ, milli yük vagonunun ilk üretiminin 2015'te yapıldığını anımsatarak, "TCCD Taşımacılık AŞ'ye 150 vagonu ürettik. 2022 yılı içerisinde ise 100 milli yük vagonu ürettik." dedi.

Milli yük vagonunun özellikleri hakkında da bilgiler veren Karadağ, "Vagonumuz, ikiz vagon dediğimiz Avrupa'da sınıfının darası en hafif ve en fazla yük taşıyanı. Üç bojili ve iki şaseden oluşan bir vagon, son teknoloji ürünü. Devletimizin son dönemde bize vermiş olduğu yerlileşme ve millileşme talimatında demiryolunda biz yük vagonu kısmını gerçekleştirdik. Milli yük vagonumuzu ikiz vagon olarak üretiyoruz." diye konuştu.

100. yıla özel 450 milli yük vagonu üretilecek

Cumhuriyet'in 100. yılı için fabrikalarının hedeflerini de açıklayan Karadağ, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet'in 100. yılında 2023 yılında inşallah 450 milli yük vagonu programımızda var. 450 milli yük vagonunu üretip inşallah memleketin hizmetine sunacağız. Geçtiğimiz yıllarda özel sektör işbirliğiyle Avrupa'nın çeşitli ülkelerine Fransa, Avusturya ve Almanya'ya vagonlar yapıldı. Şu anda yurt dışına değil, yurt içi olarak ihtiyacı karşılıyoruz. Önümüzdeki yıl yine yurt içi ihtiyacı karşılamaya yönelik üretim faaliyetlerimize devam edeceğiz."

Yıllık 800 vagon üretim kapasitesi var

Karadağ, fabrikalarında değişik tiplerde yıllık yaklaşık 800 yük vagonu üretecek kapasitelerinin olduğunu söyledi.

Fabrikalarının zaman içerisinde Cer Atölyesi, SİDEMAS, TÜDEMSAŞ ve TÜRASAŞ olarak isim değişikliği yaşadığını anlatan Karadağ, "İsmimiz değişebilir ama içeriğimiz değişmiyor. İstihdamı ve üretimimizi artırıyoruz, aynı zamanda onarım faaliyetlerimiz de var. Ürettiğimiz vagonların da yıllık onarımlarını yapıyoruz. Önümüzdeki yılda 3 bini geçkin vagonu onarım programımız var. İşimizi artırarak yolumuza devam ediyoruz." dedi.