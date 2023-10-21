Cumhuriyet Bayramı'nda Hangi Emeklilere Ödeme Yapılacak? 5 Bin TL İkramiye Alan Emekliler Hangileri? Detaylar Açıklandı!

Cumhuriyetimizin 100. yılı münasebetiyle emeklilere özel bir sürpriz geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında emeklilere 5 bin TL'lik bir ikramiye verileceğini duyurdu. Ancak bu ödemeyle ilgili önemli detaylar ve tarihler mevcut.

İkramiye Ödemesi Ne Zaman?

Bu özel ikramiye, Kasım ayının ilk yarısında emeklilerin hesaplarına yatırılacak. Fakat her emekli bu ödemeden faydalanamayacak.

Kimler İkramiye Alabilecek?

Cumhurbaşkanı'nın belirttiğine göre, emekli olup da çalışmaya devam edenler bu ödemeden yararlanamayacak. Ek olarak, Ekim 2023'te sosyal güvenlik destek primi ödeyen ya da başka şekillerde çalışan emekliler de bu ikramiyeye dahil değil.

İkramiyeden Kimler Faydalanamayacak?

Habertürk'ün haberine göre, yaklaşık 12.2 milyon emekli bu ödemeden faydalanacak. Bu, emeklilerin büyük bir kısmını kapsasa da çalışan emekliler bu ödemeden mahrum kalacak.

5 Bin TL İkramiyeyi Kimler Alabilir?

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda yapılan bir değişiklikle emekli aylığı, yaşlılık aylığı ve diğer bazı aylık alan kişilere bu ödeme yapılacak. Aynı şekilde, şehit yakınları, gaziler ve terörden zarar gören siviller de bu ödemeden yararlanacak.

Dul ve Yetim Aylığına Özel Düzenleme

Dul ve yetim aylığı alan kişilere bu ikramiyeden orantılı bir şekilde pay verilecek. Örneğin; eşi vefat eden bir kişiye bağlanan aylığın %50'si üzerinden hesaplama yapılıp 2.500 TL ödeme gerçekleştirilecek.

Çoklu Aylık Alanlara Nasıl Ödeme Yapılacak?

Bazı emekliler birden fazla aylık alabiliyor. Bu kişilere en yüksek aylığına göre tek seferde ödeme yapılacak.