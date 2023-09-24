Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz Açıkladı: Emeklilere Ekstra Destek Var!

Türkiye'de emekliler, yetkililerin emekli maaşlarına yönelik yapacağı 'zam' açıklamalarını merakla bekliyor. Bu konuda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan da önemli açıklamalar geldi. Yılmaz, "Yıl sonuna kadar bu çalışmayı tamamlayıp emeklilerin yanında olacağız. Özellikle düşük gelirli emeklilere yönelik destekleyici tedbirlerimiz olacak," şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın Açıklamaları

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bir televizyon programında emekli maaşlarına ne zaman ve nasıl bir düzenleme yapılacağı konusunda detaylar verdi. Yılmaz, enflasyonun olumsuz etkilerini minimize etmek için ciddi adımlar attıklarını ve maaşlarda revizyona gittiklerini belirtti.

Farklı Emekli Gruplarına Oransal Artışlar ve Enflasyon Ayarlaması

Yılmaz, "İşçi emeklileri, Bağ-Kur emeklileri ve asgari emekli aylığı alanlar için oransal artışlar ve enflasyon farkını gözeteceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleriyle, bu gruplara yönelik dengelenmeye çalışıyoruz. Yıl sonuna kadar bu çalışmaları tamamlayıp, emeklilerin yanında olacağız. Özellikle düşük gelirli emeklilere yönelik pozitif bir yaklaşımımız olacak," dedi.

Kıdem Tazminatı Konusu: Yeni Bir Çalışma Yok

Kıdem tazminatına ilişkin olarak Yılmaz, "Şu an için kıdem tazminatı konusunda bir çalışmamız mevcut değil. Sendikalarla anlaşma sağlanmadan bu konuda adım atmayacağız," ifadesini kullandı.

Enflasyon Tahminleri ve Geleceğe Dair Öngörüler

Cevdet Yılmaz, enflasyon konusunda da değerlendirmelerde bulundu. "Aylık bazda düşüşleri daha erken görmeye başlayacağız. Yıl sonu ve gelecek yılın başlarında aylık bazdaki değişimleri izleyebileceğiz. Yıllık bazda daha önemli düşüşleri 2024'ün ortalarında bekliyoruz," dedi.

Emeklilerin Beklentileri ve Yetkililerin Taahhütleri

Türkiye'de emeklilerin maaşlarında yapılacak düzenlemeler, ekonomik koşullar ve enflasyon gözetilerek yapılacak. Yetkililer, özellikle düşük gelirli emeklileri koruyacak tedbirler alacaklarını vurguluyor. Enflasyonla mücadele ve emekli maaşlarında yapılacak olası artışlar, vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor.