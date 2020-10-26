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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fransız mallarını boykot çağrısına TESK'ten destek

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fransız mallarını boykot çağrısına ilişkin, "Halkımız boykot kampanyasına katılım sağlamalı ve esnafımızdan Fransız menşeli ürünler talep etmemelidir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fransız mallarını boykot çağrısına TESK'ten destek

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fransız mallarının boykot edilmesi çağrısını desteklediklerini belirterek, "Halkımız, boykot kampanyasına katılım sağlamalı ve esnafımızdan Fransız menşeli ürünler talep etmemelidir." ifadesini kullandı.

Palandöken, Erdoğan'ın boykot çağrısına yaptığı yazılı açıklamayla destek verdi.

Vatandaşların boykot konusunda duyarlılık göstermesi gerektiğini kaydeden Palandöken, "Halkımız, boykot kampanyasına katılım sağlamalı ve esnafımızdan Fransız menşeli ürünler talep etmemelidir. Boykota özen gösterilmesi ülkemizin menfaatleri bakımından çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.

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