Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı yeni KDV uygulamalarının detayları belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yeni KDV uygulamaları kapsamında temel ihtiyaç ürünlerinden konuta, sertifikalı tohum ve fidandan tıbbi cihazlara kadar bir çok ürünün KDV oranında değişikliğe gidilecek.

EKONOMİ 28.03.2022, 22:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı yeni KDV uygulamalarının detayları belli oldu

Hazine ve Maliye Bakanlığından aldığı bilgilere göre, tüketicilerin temel ihtiyaç maddelerinden olan sabun, şampuan, deterjan, dezenfektan, ıslak mendil, tuvalet kağıdı, kağıt havlu, kağıt mendil, peçete ile bebek ve yetişkin bezleri, hijyenik ped gibi ürünlerin satışında KDV oranı yüzde 18'den yüzde 8'e indirilecek.Yeme içme hizmetlerinde halen birinci sınıf işletme, üç yıldız ve üzeri otel gibi yerlerde yüzde 18 olarak uygulanan KDV oranı, bu hizmetlerin tamamında yüzde 8 olarak uygulanacak. Böylece yemek yenilen yere göre farklı oran uygulamasına son verilmiş olacak.

Konutta KDV sadeleştirmesi

Konut teslimlerindeki KDV oranı yeniden düzenlenerek satın alınan konutun büyükşehirlerde olup olmadığına, arsa birim metrekare değerlerine bakılmaksızın aynı şartlarda KDV'ye tabi tutulması ve bu teslimlerdeki KDV oranının sadeleştirilmesi sağlanacak.

Konutların net alanının 150 metrekareye kadar olan kısmı için KDV oranı yüzde 8, 150 metrekarenin üzerindeki konutlarda, bu sınırı aşan kısım için yüzde 18 olarak belirlendi.

Ancak, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında dönüşüm projeleri çerçevesinde yapılan konutların net alanı 150 metrekareye kadar olan kısmı için KDV oranı yüzde 1, 150 metrekarenin üzerindeki konutlarda, bu sınırı aşan kısım için yüzde 18 olarak uygulanacak. Böylece 6306 sayılı Kanun kapsamında dönüşüme tabi tutulan konutlardan 150 metrekareye kadar olan kısmı için yüzde 1 KDV uygulaması devam edecek.

Diğer taraftan Kararın yürürlüğe girdiği tarihten önce başlamış konut inşaatları için ise eski hükümlerin uygulanmasına devam edilecek.

Bir diğer konu ise inşaat sektörünün KDV kaynaklı finansman yükünün azaltılması maksadıyla, arsa ve arazi teslimlerindeki KDV oranı da yüzde 18'den yüzde 8'e indirilecek.

Sertifikalı tohum ve fidanların tamamı yüzde 1 KDV'ye tabi tutulacak

Ayrıca, tarife ve GTİP bazlı yüzde 8 KDV oranı uygulanan tıbbi cihazlar için hem ithalat hem de imalatçının yurt içi teslimi için güncel mevzuat düzenlemeleri esas alınarak Sağlık Bakanlığı uygulamalarıyla uyum sağlanacak. Böylece sınırlı sayıdaki tıbbi cihazlar için uygulanan indirimli KDV oranı, Sağlık Bakanlığı ilgili mevzuat hükümlerine tabi tüm tıbbi cihazları kapsayacak şekilde genişletilecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sertifikalandırılan tüm tohumluk ve fidanların KDV oranı yüzde 1'e indirilecek, böylece sayma usulüyle sadece belli başlı tohumlar ve fidanlar değil, Bakanlıkça sertifikalandırılan tüm tohumluklar ve fidanlar için aynı KDV oranının uygulanması esas alınacak.

Tarife ve GTİP bazlı yüzde 8 KDV oranı uygulanan tarım makinelerinin kapsamına sütçülükte kullanılan makine ve cihazlar ile pancar, meyve, yumurta gibi ürünleri ayırmada ve temizlemede kullanılan bir takım makinalar da dahil edilecek.

Yatların, kotraların KDV'si yüzde 18'e yükseltilecek

İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti ile iştigal eden yetkili oto galericilerin kullanılmış araç teslimlerinde özel matrah uyguladıkları, bir diğer ifadeyle alım ve satım bedeli arasındaki fark üzerinden hesaplamaları gereken KDV oranı yüzde 18 olacak.

Yatlar, kotralar, tekneler ve gezinti gemilerinin KDV oranı da yüzde 18 olarak uygulanacak.

Gıdada ve tarımsal sulamada elektriğin KDV oranlarında da indirime gidilmişti

Erdoğan daha önceki açıklamalarında da KDV Sistemini Sadeleştirme Programı kapsamında temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV'yi yüzde 1'e indireceklerini açıklamış Resmi Gazete'de yayımlanan kararla 14 Şubat Pazartesi gününden itibaren yürürlüğe girmişti.

Ayrıca, Cumhurbaşkanı kararıyla meskenler ile tarımsal sulamada elektriğin KDV'si de yüzde 8'e düşürülmüştü.

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