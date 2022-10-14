COĞRAFİ İŞARETLER KENTLERİ UÇURACAK

Geleceğin sanayi, tarım, turizm çalışmalarına köprüler kurmak ve Hatay’ın coğrafi işaretli ürünlerini Dünya’ya duyurmak amacıyla düzenlenen Yerelden Dünyaya Açılan Kapı: Hatay Coğrafi İşaretler Zirvesi konunun en etkin isimlerini bir araya getirdi.

Spark, Hatay KAGİD, ve Güvenilir Ürün Platformu desteği ile Antakya Ticaret ve Sanayi Odası önderliğinde düzenlenen etkinlikte konuşan alanının uzman isimleri Hatay’ın coğrafi işaretli değerlerini Dünya’ya tanıtmak için ilk adımı attılar.

Açılışta konuşan Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hikmet Çinçin 2008 yılında başladıkları coğrafi işaret serüveninde emin adımlarla ilerlediklerine dikkat çekti. İlk müracaatlarının da Antakya künefesi olduğunu hatırlatan Çinçin, "Süreç ilerledikçe de üzerimize düşen görevleri yapmaya çalıştık. Bu süreçte bekleyen coğrafi başvurularımız ise Hatay biber salçası, nar ekşisi, halhalı zeytini, zahter, barburi üzümü diye sıralanıyor. Çok şanlı, zengin bir coğrafyada yaşıyoruz. Bu coğrafyada yapacak çok işimiz var. ATSO olarak bizim tek başımıza enerjimiz yetmeyebilir, diğer kurumların da coğrafi işaret konusunda ciddi çalışmaları var." diye konuştu.

Krizlerden olumsuz olarak etkilenen başta gençler ve kadınlar olmak üzere farklı kesimlerin, girişimcilik ve istihdam olanaklarıyla buluşturulması ve bu yolla istikrara katkı sağlanması temel amacıyla faaliyette bulunan SPARK’ın Program Müdürü Şafak Ceren ‘’ İçinden geçmekte olduğumuz sürecin zorluklarından en fazla etkilenen kesimlerden birisi de KOBİ’lerimiz. KOBİ’lerimizin bu süreci daha kolay atlatabilmeleri ve küresel piyasalardaki rekabet güçlerini sürdürebilmeleri için SPARK olarak çalışmalarımızı Dijitalleşme, Yeşil Dönüşüm ve Tarımsal İşletmeler alanlarında yoğunlaştırmaktayız. Bu yüksek katma değerli alanların sunduğu büyüme fırsatları, zamanında harekete geçebilecek tüm firmalar için geçerli. Yüksek katma değerli tarımsal ürün üretiminde kendini kanıtlamış olan Antakyalı KOBİ’lerin, Coğrafi İşaretler sertifikasyonu hakkında edindikleri bilgilerin olumlu katkısı olacağına inanıyoruz.’’

Yerel üretici ve kooperatiflerin de desteği ile üretilen coğrafi işaretli ürünlerin standardizasyonunun önemine dikkat çeken Hatay KAGİD Yönetim Kurulu Başkanı Çiğdem Kıral ‘’ülkemizin her yerinde bu ürünlerimiz aynı olmalı ve reçetesine uygun satışa sunulmalı. 13 farklı medeniyetin mirası olan sentez bir mutfağa sahibiz bu önemli değerlerimizi korumamız gerekiyor.

Açılışta konuşan diğer bir isim ABİGEM Genel Müdürü Fırat Soydemir; ‘’Antakya Ticaret ve Sanayi Odası, İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası, Hatay Genç İş İnsanları Derneği, Hatay Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ve Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün ortak iştirak şirketi olan Doğu Akdeniz Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi (ABİGEM) olarak sadece Hatay’da değil Türkiye genelinde KOBİlerin kendilerini geliştirmelerine yönelik eğitim ve danışmanlık hizmetleri veriyoruz. Proje hazırlama, uygulama konularında sahip olduğumuz tecrübeyle kurumlara ulusal ve uluslararası fonlardan yararlanmaları konusunda danışmanlık yapıyoruz. Birçok projede beraber çalıştığımız Hollanda merkezli STK “Spark” ile AB tarafından desteklenen bu toplantıyı organize etme konusunda da ön ayak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Toplantının şehrimize, üreticimize, geleceğimize katkı sağlamasını diliyoruz’’

Güvenilir Ürün Platformu Başkanı Celal Toprak moderatörlüğünde gerçekleşen Coğrafi İşaretli Değerleri ile Medeniyetler Şehri Hatay isimli panele Teofarm Kurucusu Elif Ovalı, Pales Süt Ürünleri Kurucusu Lale Çavuşoğlu Kuseyrioğlu ve Gastronomi Yazarı Süheyl Budak konuşmacı olarak katılarak bilgilerini aktardı.

Coğrafi işaretlerin gastronomi sektörü özelinde ele alındığı Coğrafi işaretler Dünya menülerine nasıl girer? isimli panel Gastronomi Yazarı Talip Bayram moderasyonunda gerçekleştirildi. Alanının en etkili isimlerinden KEBO A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Çiğdem Kıral, Sultan Sofrası Kurucusu Metin Tansal ve Masterchef Tuna Aktan’ın konuşmacı olduğu panelde Dünya menülerindeki reçetelere coğrafi işaretli ürünlerin dahil edilmesi için tanıtım çalışmalarının arttırılması gerektiğine dikkat çekildi.

Etkinliğin son panelinin moderasyonunu Dünya Gazetesi’nden Selçuk Altun yaptı. Gastronomi ve Gezi Yazarı Berrak Berro, Neşeli Mutfak Kurucusu Dilek Tecirli, Meriç Çiftliği Kurucusu Serra Nalçabasmaz ve Altınözü Belediye Başkan Yardımcısı Leyla Ayvazoğlu’nun konuşmacı olduğu panelde yerel ürünlerin üretiminde kadın emeğinin arttırılması için çözüm önerileri konuşuldu.